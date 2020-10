Acqua potabile, molti americani potrebbero averla contaminata da PFAS

Un recente studio condotto da scienziati dell’Environmental Working Group stima che più di 200 milioni di americani potrebbero avere le sostanze chimiche fluorurate tossiche note come PFAS nella loro acqua potabile a una concentrazione di una parte per trilione, o ppt, o superiore. Studi scientifici indipendenti hanno raccomandato un livello di sicurezza per PFAS nell’acqua potabile di 1 ppt, uno standard approvato da EWG. Lo studio, pubblicato sulla rivista Environmental Science & Technology Letters, ha analizzato i risultati dei test sull’acqua potabile accessibili al pubblico. nonché i test statali di Colorado, Kentucky, Michigan, New Hampshire, New Jersey, North Carolina e Rhode Island, ed i risultati non sono affatto positivi.

L’acqua potabile inquinata in America

I PFAS sono chiamati per sempre prodotti chimici perché sono tra i composti tossici più persistenti in circolazione, contaminando tutto, dall’acqua potabile al cibo, all’imballaggio degli alimenti e ai prodotti per la cura personale. Si trovano nel sangue di praticamente tutti sulla Terra, compresi i neonati. Non si degradano mai nell’ambiente.

Dosi molto basse di sostanze chimiche PFAS nell’acqua sono state collegate alla soppressione del sistema immunitario e sono associate a un elevato rischio di cancro e danni riproduttivi e dello sviluppo, tra le altre gravi preoccupazioni per la salute.

“Quando cerchiamo la contaminazione da PFAS, la troviamo quasi sempre”, ha affermato David Andrews, Ph.D e scienziato senior dello studio. “Gli americani dovrebbero avere fiducia che la loro acqua sia sicura, ma troppe comunità hanno risorse idriche inquinate da sostanze chimiche PFAS tossiche. Queste sono alcune delle sostanze chimiche più insidiose mai prodotte e continuano ad essere utilizzate. La nostra analisi era in gran parte limitata a PFOA e PFOS, ma molti altri PFAS contaminano l’acqua potabile e l’intera classe di sostanze chimiche PFAS è motivo di preoccupazione”.

