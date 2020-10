In questo periodo dove la pulizia è ormai diventata vitale per far fronte alla pandemia di Covid-19, i prodotti per la pulizia come le salviettine usa e getta sono articoli molto ricercati per ovvi motivi e Cottonelle è uno dei più grandi marchi di questo settore. Tuttavia recentemente l’azienda è stata costretta a ritirare diversi lotti delle sue salviettine poiché un’indagine ha rilevato che potrebbero essere contaminate da un batterio.

Il batterio rinvenuto è un Pluralibacter gergoviae, ma pare sia relativamente mite in termini di infezione. In effetti, la maggior parte delle persone non subirà nessun tipo di contaminazione, tuttavia chi ha un sistema immunitario indebolito potrebbe essere a rischio di complicazioni più gravi. Proprio per questo motivo l’azienda ha immediatamente emesso un richiamo e ha creato una pagina in cui è possibile ottenere maggiori informazioni sulle specifiche del problema.

Fate attenzione al codice del lotto

Le salviette potenzialmente contaminate sono state prodotte tra il 7 febbraio e il 14 settembre 2020. Si tratta di una gamma molto ampia ed è possibile identificare il codice di lotto specifico sulla confezione per determinare se le salviettine acquistate fanno parte del richiamo. Per saperlo basta digitale il codice del lotto nella funzione di ricerca sul sito web di Cottonelle per vedere se le salviettine che sono sicure o meno da usare.

La società fa anche notare che il richiamo e i batteri rilevati non hanno nulla a che fare con Covid-19. L’azienda afferma che “non ci sono prove a sostegno della trasmissione di Covid-19 associato a nessuno dei prodotti”. Se vi capitasse di avere alcune delle salviettine contaminate, vi conviene gettarle immediatamente poiché non sarà possibile restituirle per ricevere un rimborso.

Foto di Karolina Grabowska da Pexels