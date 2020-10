Un uomo di 70 anni, di origine indiana, ha fatto domanda per un Guinness World Record dopo aver completato quella che chiama la sua “Earth Walk” coprendo oltre 40.075 chilometri, ossia l’equivalente della circonferenza della Terra in 1.500 giorni senza uscire dalla sua città natale.

Vinod Bajaj ha iniziato il suo viaggio nell’agosto 2016 con l’umile obiettivo di perdere peso e rimettersi in forma. Man mano che perdeva i chilogrammi, il suo entusiasmo per la camminata si moltiplicò e lo portò a tracciare percorsi diversi, anche attraverso centri commerciali al coperto per superare i vincoli meteorologici.

Una camminata lunga tutta la circonferenza terrestre

Durante i primi tre mesi di cammino sette giorni su sette, ho perso 8 kg avendo un deficit di 700 calorie al giorno. Nei sei mesi successivi ho perso altri 12 kg. La perdita di peso era quasi interamente dovuta al camminare e non ha dovuto cambiare gran parte delle mie abitudini alimentari.

Ha anche scaricato l’app di monitoraggio delle attività Pacer sul suo smartphone per tenere traccia completa dei suoi passi e le sue registrazioni hanno contrassegnato le sue tappe principali lungo il percorso. Entro la fine del primo anno ha percorso 7.600 km e con sua sorpresa ha scoperto che in realtà era arrivato in India dall’Irlanda.

Ha continuato a camminare e alla fine del secondo anno ha percorso un totale cumulativo di 15.200 km e ha scoperto che in realtà ha camminato più della circonferenza della luna. Questo lo ha motivato ulteriormente e ha deciso di percorrere la circonferenza di Marte circa 21.344 km. Ha completato la sua camminata il 21 settembre. La sua domanda per il Guinness World Record è attualmente in fase di elaborazione in quanto valuta se la sua camminata che copre l’equivalente della circonferenza terrestre è in 1.496 giorni e 54.633.135 passi.

Nel frattempo, la sua missione a piedi continua nonostante i vincoli di blocco del Covid-19, il che significa solo che deve ripetere i suoi percorsi alcune volte al giorno per raggiungere il suo obiettivo di camminata quotidiana. In attesa di una risposta sul suo potenziale record mondiale, Bajaj desidera diffondere il messaggio che camminare è la migliore forma di esercizio per tutte le età.

