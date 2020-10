Il noto sito di e-commerce Amazon ha appena lanciato le sue consuete promozioni giornaliere. Questa volta, in primo piano troviamo smartphone e domotica. Andiamo a scoprire insieme quelli che sono i pezzi più interessanti.

Se non volete perdervi neanche un’offerta Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le promozioni più vantaggiose e una miriade di codici sconto esclusivi.

Le offerte che stiamo per elencarvi sono, come al solito, a tempo limitato, di conseguenza, i prezzi e le disponibilità potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: promo del giorno

Samsung Galaxy Note10 Lite , smartphone con display Super AMOLED da 6.7 pollici, 3 fotocamere posteriori, memoria RAM da 6 GB, memoria interna da 128 GB espandibile, connettività 4G, Hybrid SIM, sistema operativo Android 10. Colorazione Aura Black in offerta a solo 420,00 euro , invece di 629,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display Super AMOLED da 6.7 pollici, 3 fotocamere posteriori, memoria RAM da 6 GB, memoria interna da 128 GB espandibile, connettività 4G, Hybrid SIM, sistema operativo Android 10. Colorazione Aura Black in offerta a solo , invece di 629,00 euro. – Xiaomi Redmi Note 9S , smartphone con display FHD+ da 6.67 pollici, memoria interna da 128 GB, quad camera posteriore, funzione di ricarica rapida, processore Qualcomm Snapdragon 720G. Colorazione grigio interstellare in promo a soli 207,92 euro , invece di 269,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display FHD+ da 6.67 pollici, memoria interna da 128 GB, quad camera posteriore, funzione di ricarica rapida, processore Qualcomm Snapdragon 720G. Colorazione grigio interstellare in promo a soli , invece di 269,00 euro. – TECKIN, presa smart Wi-Fi , compatible con Amazon Alexa e Google Home, controllo da remoto, funzione timer, connettività Wi-Fi, app dedicata per dispositivi iOS e Android. Pack da 4 prese in promozione lampo a soli 38,66 euro , invece di 49,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, compatible con Amazon Alexa e Google Home, controllo da remoto, funzione timer, connettività Wi-Fi, app dedicata per dispositivi iOS e Android. Pack da 4 prese in promozione lampo a soli , invece di 49,99 euro. – Deenkee, robot aspirapolvere smart, 6 differenti modalità di pulizia, design ultrasottile, autonomia di 100 minuti con una sola carica, adatto alla pulizia dei pavimenti, tappeti e peli di animali domestici. E’ in promozione a soli 189,99 euro, invece di 259,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.it