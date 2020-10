In molti si aspettavano di vederle presentate all’evento di iPhone 12, ma così non è stato. Le prime cuffie over-ear a marchio Apple, le AirPods Studio, sarebbero dovute arrivare entro la fine dell’anno. Pare, però, che un imprevisto riguardante la produzione abbia costretto Apple a cambiare i suoi piani. Ecco quando verranno presentate.

A dare la notizia in merito alla presentazione delle AirPods Studio, il noto leaker Jon Prosser. Questo ha spiegato che per via degli imprevisti emersi con la produzione del dispositivo, la presentazione è stata spostata al 2021. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Apple: le AirPods Studio non arriveranno prima del 2021

Ebbene sì, chi sperava di mettere le mani sulle AirPods Studio prima di natale rimarrà deluso. Il colosso della mela morsicata, Apple, le rilascerà solamente nella prima metà del 2021. Stando a quanto dichiarato da Prosser, l’azienda intavolerà un evento speciale nel mese di marzo. Le AirPods Studio non saranno le uniche protagoniste dell’evento, ma occuperanno un’importante posizione. Il lancio sul mercato dovrebbe avvenire poche settimane dopo.

Ricordiamo che le AirPods Studio sono pensate per una clientela di fascia alta. Queste, infatti, garantiranno elevate qualità audio e un’esperienza premium grazie ad una serie di sensori integrati. Le cuffie debutteranno in 2 differenti varianti (almeno questo è quello che hanno confermato i leaker): una sport più economia e una premium costruita con materiali pregiati. Il prezzo base (versione sport) si aggirerà intorno ai 350 euro. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. Credit: Jon Prosser via Twitter