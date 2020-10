Negli ultimi tempi la casa di Mark Zuckerberg si sta dando molto da fare per migliorare i suoi prodotti. Oggi, torniamo a parlare di Facebook e dell’arrivo di una feature che molti aspettavano. Stiamo parlando, ovviamente, di un qualcosa in grado di personalizzare il News Feed. Scopriamo di che si tratta.

Negli scorsi giorni, la casa di Facebook ha iniziato a distribuire, per gli utenti Android, una feature in grado di rendere “personalizzabile” il News Feed del social. Come funziona il tutto? Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Facebook: nuovo News Feed in arrivo

Fino ad ora siamo stati abituati ad osservare il feed di notizie di Facebook così come ci viene proposto. Molto presto, avremo tutti la possibilità di decidere che tipo di contenuti vedere. La nuova feature in fase di test per gli utenti Android porta in campo un pannello che permette di fare proprio ciò. All’interno del tab sarà possibile selezionare se visualizzare le news nella maniera classica, se visualizzare quelle provenienti dai nostri preferiti o se visualizzare prima quelle più recenti. Una feature del genere, seppur molto semplice, non è mai stata vista sul noto social. Quando arriverà per tutti?

Come già detto, i test della nuova funzione sono appena stati avviati per alcuni utenti su Android. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, quindi, prima di vederla arrivare su tutti i dispositivi. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. Credit: geralt from PixaBay