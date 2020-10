Aria e vapore per eliminare pieghe, odori sgradevoli, polvere e germi dai vestiti. È la sofisticata tecnologia alla base di AirDresser, l’ultima novità di casa Samsung che punta a rispondere alla necessità di indossare abiti sempre in ordine, freschi e igienizzati, nel tempo di un meeting o di un soggiorno di lavoro.

Come una tradizionale lavatrice a secco il nuovo armadio smart del colosso tecnologico soffia un mix di aria calda e vapore sui vestiti. Inoltre sono state aggiunte numerose funzioni davvero sorprendenti; un sistema JetAir e gli Air Hangers per rinfrescare i vestiti con l’aria che si muove velocemente.

Samsung AirDresser, l’armadio che lava, stira e asciuga i nostri abiti

Una volta appeso il capo dentro l’unità, l’utente può selezionare il ciclo più adatto in base alle propria necessità. Jet Air per esempio rilascia potenti flussi d’aria dall’alto e dal basso per eliminare polvere, smog e sporco superficiale dagli abiti, mentre il filtro deodorante rimuove fino al 99% degli odori causati da tabacco, sudore, cibo e lavaggio a secco.

La funzione Jet Steam invece, igienizza i capi eliminando acari, virus e batteri attraverso potenti getti di vapore che penetrano in profondità nei tessuti. Questa funzione è perfetta per igienizzare i vestiti esposti all’inquinamento e ai germi, come quelli indossati in aereo, in treno o sui mezzi pubblici. La tecnologia Pompa di Calore consente di asciugare i tessuti a basse temperature, riducendo al minimo i danni da calore e il rischio di restringimento, mentre il Trattamento Antipiega sfrutta una combinazione di vapore e aria per distendere i tessuti senza bisogno del ferro da stiro.

La cabina armadio di Samsung migliora la qualità dell’aria perché può essere usato come deumidificatore: lasciando la porta della cabina aperta, la funzione Deumidificazione aspira l’aria dalla stanza, cattura l’umidità e rilascia aria asciutta. È possibile personalizzare ulteriormente le impostazioni dell’armadio intelligente tramite l’applicazione mobile SmartThings.

Samsung AirDresser è disponibile in Corea del Sud già da un po’ di tempo, ed è recentemente approdato sugli scaffali del Regno Unito. Secondo quanto specificato dal sito web anglosassone di Samsung, il prezzo dell’armadio smart è di circa 2.365 euro.

Ph. credit: Samsung