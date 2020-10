Fino a qualche anno fa nelle case dei nostri nonni esistevano degli scatoloni pieni di vecchie foto, conservate in un vero e proprio cassetto dei ricordi. Uno scatolone che racchiudeva anni ed anni di vissuto, con foto che arrivavano ad avere diverse decine di anni.

Prima, infatti, avevamo l’abitudine di scattare moltissime foto: quelle delle vacanze, della famiglia o gli scatti istantanei che però venivano spesso dimenticate nei cassetti o archiviati negli album fotografici. La conservazione di negativi, immagini e diapositive è impegnativo: l’umidità e i cambiamenti di temperatura possono fare molti danni. E anche quando questo lavoro viene fatto in modo adeguato, le vecchie foto tendono a cambiare colore con il tempo, diventano più fragili, graffiate, hanno strappi e si formano delle macchie a causa della colla usata per attaccarle sull’album. Spesso sono proprio le foto a cui teniamo di più che si rovinano o che subiscono danni, e questo ovviamente ci infastidisce.

La digitalizzazione delle foto

Oggi tutto si muove sul web e sui vari dispositivi digitali. La piena diffusione della digitalizzazione si traduce in immediatezza di visione e condivisione di una foto su altri supporti tecnologici. Gli smartphone migliorano sempre più le proprie caratteristiche riproducendo quelle vere e proprie di una fotocamera e i social network offrono ormai la possibilità di pubblicare foto e modificare l’effetto senza l’aiuto di un fotografo professionista.

Oggi, inoltre, grazie ai vari spazi disponibili sul web è molto più semplice conservare le foto e magari lavorarle. E quando decidiamo di stamparle possiamo decidere di farlo attraverso i servizi di stampa foto online o, ad esempio, di foto puzzle.

I vantaggi di stampare foto online

Stampare foto online è molto facile. Non bisogna far altro che scegliere il servizio di foto online, selezionare le immagini, il numero di foto e pagare. Riceveremo tutto a casa nel giro di pochi giorni in maniera semplice e comoda. Inoltre stampando foto online si va incontro ad un grosso risparmio economico. Rispetto alle tariffe di uno studio fotografico, infatti, quelle dei servizi online sono caratterizzate da un’importante convenienza, qualunque sia il numero di foto di cui si abbia bisogno. Ulteriori agevolazioni, in ogni caso, sono destinate a chiunque necessiti di stampare in quantità elevate o abbia voglia di realizzare un album fotografico online.

Questi servizi di stampa online, infatti, mettono a disposizione degli utenti software dal facile impiego, che permettono di creare soluzioni personalizzate da qualsiasi punto di vista. In questo modo, sarà possibile realizzare fotolibri adatti per conservare ricordi di momenti importanti della propria vita o per fare un regalo gradito ai propri affetti.

Le foto online prima di essere stampate potranno essere personalizzate. L’utente, infatti, può scegliere innanzitutto il formato di stampa tra quelli disponibili: solitamente, le misure standard disponibili sono 10×15, 12×18 e 13×19, ma per rispettare la proporzione di scatto si può anche optare per la selezione per banda (10x, 12x e 13x). Oltre al formato, è importante scegliere la risoluzione corretta, in modo che la foto risulti ben definita e che tutti i dettagli siano correttamente rappresentati. Sbagliare il formato e la risoluzione sono gli errori commessi più di frequente, ecco perché i servizi di stampa online mettono a disposizione sul proprio portale delle tabelle di riferimento che aiutano nella scelta.

Si può poi selezionare anche la tipologia di carta sulla quale effettuare la stampa, scelta che dovrebbe essere fatta tenendo conto delle caratteristiche della foto e degli elementi dello scatto che si desiderano mettere in risalto.

Creare un foto puzzle

Oltre a stampare foto online sul web è possibile creare dei foto puzzle davvero interessanti ed originali. Si possono facilmente trovare online tutti gli strumenti che consentono di trasformare una qualsiasi fotografia in un puzzle. L’importante sta nello scegliere una bella immagine, soprattutto per quanto riguarda la qualità, in particolare nel caso in cui la si intenda trasformare in un grande puzzle, formato poster. Una foto di scarsa qualità infatti potrebbe risultare sgranata e per nulla piacevole alla vista.

Lo strumento crea puzzle consente di caricare la fotografia digitale direttamente, per poi inserirla nella sagoma ritagliata in piccoli pezzetti. È possibile riquadrare la foto, così come arricchirla di uno sfondo ai lati e anche di una cornice o di righe di testo. Attraverso questi siti il foto puzzle viene stampato e preparato con sistemi professionali di stampa, per poi inviarlo a casa del cliente. Il tutto in tempi brevissimi e a costi decisamente contenuti. Ovviamente aumentare le dimensioni del puzzle ne causa anche un aumento di prezzo, ma anche per il formato poster stiamo parlando di cifre del tutto affrontabili da chiunque.