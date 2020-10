Il catastrofico impatto globale del Covid-19, insieme all’assenza di qualsiasi rimedio preventivo o terapeutico chiaramente efficace, ha creato un enorme bisogno medico insoddisfatto. Le risposte rapide hanno già portato alla produzione di oltre 180 vaccini candidati, 42 dei quali sono in fase di test sugli esseri umani.

Alcuni dei candidati, che si basano su acidi nucleici, sono entrati nelle sperimentazioni umane già a marzo. BNT162b1 è un vaccino mRNA modificato con nucleosidi, formulato con nanoparticelle lipidiche, che codifica il legame del recettore della glicoproteina spike di Covid-19.

Covid-19, i vaccini a RNA potrebbero essere la soluzione del virus

I vaccini a RNA forniscono flessibilità nella progettazione e nell’espressione degli antigeni vaccinali che possono imitare la struttura e l’espressione dell’antigene durante l’infezione naturale. L’RNA è necessario per la sintesi proteica, non si integra nel genoma, viene espresso transitoriamente, viene metabolizzato ed eliminato dai meccanismi naturali del corpo ed è quindi considerato sicuro.

Provoca una robusta risposta immunitaria innata. L’RNA dirige l’espressione dell’antigene del vaccino nelle cellule ospiti e ha effetti adiuvanti intrinseci. Un punto di forza della piattaforma di produzione di vaccini a RNA, è la capacità di produrre rapidamente grandi quantità di dosi di vaccino contro un nuovo patogeno.

Il candidato vaccino BNT162b1 attualmente studiato clinicamente incorpora tale mRNA modificato con nucleosidi e codifica per l’RBD della proteina spike, un bersaglio chiave degli anticorpi neutralizzanti il ​​virus. L’antigene RBD espresso da BNT162b1 viene modificato mediante l’aggiunta di un dominio di trimerizzazione foldon derivato dalla fibritina T4 per aumentarne l’immunogenicità mediante visualizzazione multivalente.

L’obiettivo principale degli studi clinici sui vaccini è valutare la sicurezza a breve termine, controllare il dosaggio e valutare gli aspetti della reazione del corpo al vaccino. La reattività potrebbe includere dolore localizzato, arrossamento o gonfiore nel sito di iniezione del vaccino, nonché sintomi sistemici in altre parti del corpo, come febbre, dolore muscolare e mal di testa.

Reattogenicità e immunogenicità

Ci si potrebbe aspettare una certa reattogenicità come segno normale che il sistema immunitario sta generando una risposta al vaccino, quindi la valutazione della sicurezza nella fase iniziale si concentra in particolare sugli effetti più gravi. L’obiettivo secondario di questi studi clinici in fase iniziale è valutare l’immunogenicità, la capacità di un vaccino di stimolare una risposta immunitaria rilevabile al bersaglio del vaccino.

Le caratteristiche di interesse sono le risposte anticorpali specifiche del vaccino e le cellule immunitarie chiamate cellule T CD4 e cellule T CD8. Queste cellule T possono colpire direttamente le cellule infettate dal virus o collaborare con le cellule B che producono anticorpi. I migliori vaccini suscitano risposte di lunga durata che producono anticorpi “neutralizzanti”,che agiscono per ostacolare o impedire a un agente infettivo di causare malattie.

Una volta completati gli studi di fase I e II, è possibile condurre uno studio di fase III per determinare se il vaccino influisce sulla suscettibilità delle persone a una malattia. I ricercatori hanno misurato le risposte delle cellule T CD4 e CD8 prima della prima vaccinazione e una settimana dopo il richiamo. Sebbene la maggior parte dei vaccinati abbia mostrato risposte convincenti, la forza delle risposte dei linfociti T, misurata dalla produzione di molecole di segnalazione del sistema immunitario chiamate citochine, variava tra i partecipanti e non c’era una chiara dipendenza dalla dose nelle risposte.

In termini di ciò che abbiamo appreso dai risultati di questi studi clinici di fase I / II, la reattogenicità e il profilo di sicurezza iniziale sembrano accettabili. Tuttavia, va ricordato che, come riconoscono gli autori, questo era un piccolo gruppo di individui e mancavano persone appartenenti a profili di età chiave e gruppi a rischio. I risultati dovrebbero aiutare a fornire un modo per confrontare diversi candidati vaccinali.

Foto di Dimitri Houtteman da Pixabay