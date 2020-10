I bambini con autismo o ADHD svolgono maggiori visite mediche

I bambini a cui viene successivamente diagnosticato autismo e/o disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) visitano medici e ospedali più spesso nel loro primo anno di vita rispetto ai bambini non affetti, suggerendo un potenziale nuovo modo per identificare precocemente le condizioni. I risultati dei ricercatori di Duke Health, pubblicati online sulla rivista Scientific Reports, forniscono la prova che i modelli di utilizzo dell’assistenza sanitaria nel primo anno di un bambino possono essere raccolti dalle cartelle cliniche elettroniche, fungendo da roadmap per fornire diagnosi e trattamenti tempestivi che potrebbero migliorare i risultati e ridurre i costi sanitari.

I bambini e la maggiore frequenza di visite mediche

Il disturbo dello spettro autistico (ASD) colpisce circa l’1,5% dei bambini negli Stati Uniti e il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) colpisce circa l’11%. I sintomi dell’ADHD sono presenti anche nel 60% in collaborazione con ASD. Le diagnosi sono associate a un maggiore utilizzo dei servizi sanitari, con grande dispendio per le famiglie.

“Questo studio fornisce la prova che i bambini che sviluppano autismo e ADHD sono su un percorso diverso dall’inizio”, ha detto l’autore principale Matthew Engelhard, Ph.D e ricercatore associato senior alla Duke. “Sappiamo che i bambini con queste diagnosi hanno più interazioni con il sistema sanitario dopo che sono stati diagnosticati, ma questo indica che i modelli distintivi di utilizzo iniziano presto nella vita di questi bambini. Questo potrebbe fornire l’opportunità di intervenire prima”.

Engelhard e colleghi hanno utilizzato 10 anni di dati raccolti dalle cartelle cliniche elettroniche di quasi 30.000 pazienti, che avevano avuto almeno due visite di bambini sani prima età uno. I pazienti sono stati raggruppati come se in seguito fossero stati diagnosticati con ASD, ADHD, entrambe le condizioni o nessuna diagnosi. I ricercatori hanno quindi analizzato le registrazioni del primo anno per i ricoveri ospedalieri, le procedure, le visite al pronto soccorso e gli appuntamenti clinici ambulatoriali.

Per i bambini che in seguito sono stati trovati ad avere una o entrambe le diagnosi, le loro nascite tendevano a comportare degenze ospedaliere più lunghe rispetto ai bambini senza i disturbi. I bambini con diagnosi successiva di ASD avevano un numero maggiore di procedure, tra cui intubazione e ventilazione, e più visite ambulatorie di cure specialistiche per servizi come terapia fisica e visite oculistiche.

Foto di fujikama da Pixabay