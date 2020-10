Mario Kart Live: Home Circuit per Switch è da poco approdato nelle nostre case, il nuovo videogioco a realtà aumentata di Nintendo che permette di far correre macchinine reali tra le mura domestiche. Allestire i propri circuiti e vestire i panni di Mario e soci in una fusione tra macchinine teleguidate e videogioco sta impazzando tra i giocatori in tutto il mondo. Ma c’è anche qualcun altro che sta amando notevolmente il nuovo titolo della grande N, i gatti domestici.

Questi simpatici e pelosetti animali hanno il vizio di agguantare bersagli in movimento, e quale miglior obiettivo di una macchinina teleguidata? Molti giocatori si sono quindi imbattuti in bizzarre situazioni durante le loro competizioni automobilistiche affrontando vere e proprie “bestie fameliche” all’interno della pista. Ma si sa i giocatori sono dei gran burloni e talvolta la situazione è degenerata con loro ad inseguire i poveri gatti fuori pista. Qui sotto vi lasciamo ad alcuni dei video più divertenti che impazzano in rete.

I gatti e Mario Kart, lo strano abbinamento che non ti aspetti

Traguardo bloccato

Dal Giappone arriva un simpatico video dove un giocatore è intento a terminare il suo tracciato, tuttavia un ostacolo inaspettato si para dinanzi lui rendendogli la vittoria più difficile del previsto. La battaglia contro il temibile boss tuttavia avrà un esito al dir poco “travolgente”!

Lo strano avvistamento

Era una tranquilla giornata all’interno della pista di Mario Kart Live: Home Circuit quando il nostro Mario si imbatte in uno strano avvistamento. Un gatto è intento nel rigurgitare qualcosa, ma come andrà a finire per il nostro eroe baffuto?

La tana del gatto

Durante una frenetica corsa un giocatore si imbatte in una serie di agguati ad opera del proprio gatto disturbato nella propria dimora. Riuscirà Mario a passare indisturbato nel territorio nemico?

Ph. Credit: Nintendo