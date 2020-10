Ragno australiano, i segreti della sua particolare seta

Una ricerca internazionale ha fornito i primi spunti su un nuovo tipo di seta prodotta dall’insolita ragnatela, utilizzata dal ragno australiano per proteggere le sue uova ed intrappolare le prede. Il ragno tesse una seta che è unicamente rigida e così robusta che essa non ha bisogno dell’aiuto della vegetazione circostante per mantenere la sua struttura.

“Per quanto ne sappiamo, nessun altro ragno costruisce una rete come questa”, ha detto il professor Mark Elgar della School of BioSciences dell’Università di Melbourne. “Questa seta mantiene la sua rigidità, consentendo un cesto di seta piuttosto squisito o una trappola mortale per formiche.”

La particolare seta del ragno australiano

Il recente studio, appena pubblicato su Scientific Reports, ha scoperto che la seta utilizzata per costruire la tela del cesto è simile alla seta utilizzata da molte specie di ragni per avvolgere le loro uova, proteggerle dagli elementi e dai nemici. “La nostra scoperta potrebbe fornire informazioni sull’evoluzione delle reti di foraggiamento”, ha affermato il professor Elgar. “È opinione diffusa che le tele di seta per il foraggiamento, comprese le magnifiche reti di sfere, si siano evolute dall’abitudine di produrre seta per proteggere le custodie delle uova. Forse la rete del cesto è un’estensione della custodia protettiva delle uova e rappresenta un raro esempio contemporaneo di un processo evolutivo ancestrale.”

Il ragno che produce questo genere di seta si trova solo in Australia. Il suo cestello ha un diametro di circa 11 mm e una profondità di 14 mm e presenta fili reticolati di vari diametri. La natura della seta è stata rivelata dall’Australian Synchrotron, una struttura nazionale dell’Australian Nuclear Science and Technology Organization nel sud-est di Melbourne.

Foto di Pat Josse da Pixabay