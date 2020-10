Da qualche giorno, il noto operatore italiano TIM ha lanciato una nuova pagina web dedicata al bonus 500 euro internet e PC. Ebbene sì, anche questo farà parte di quelli che aderirà al bonus del piano Voucher erogato dal Governo italiano. Come ben saprete, questo potrà essere sfruttato per sottoscrivere un’offerta di rete fissa e per acquistare computer e tablet. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

La pagina web introdotta da TIM risulta essere al momento “nascosta” all’interno del sito dell’azienda (nessuna pubblicità nella home), tuttavia, è possibile accedervi tranquillamente facendo una classica ricerca su qualsiasi motore di ricerca. Lo scopo del bonus è quello di supportare le famiglie in difficoltà economiche. Ecco i dettagli per sfruttarlo con TIM.

TIM: come sfruttare il bonus 500 euro internet e PC

La pagina lanciata dall’operatore risulta essere minimal. Questa, infatti, si limita a elencare i requisiti da rispettare per ricevere il bonus. Come stabilito dal governo, infatti, possono sfruttarlo solo le famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 20.000 euro e non hanno ancora, a casa, una connessione internet con velocità di almeno di 30 Mbit/s. Al momento, non sono state ancora annunciate le offerte per sfruttare il voucher. All’interno della pagina, però, è possibile lasciare il proprio numero di telefono per essere contattati non appena queste saranno disponibili.

Ricordiamo che il bonus non sarà erogato sotto forma di denaro, ma di voucher. Dai 200 ai 400 euro potranno essere spesi per una sottoscrizione di linea fissa della durata non inferiore ai 12 mesi, mentre dai 100 ai 300 euro potranno essere utilizzati per acquistare un PC o tablet. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: tim.it