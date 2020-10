Qualcuno ha detto risparmio? Amazon è il posto che fa al caso vostro. Il noto sito di e-commerce ha appena lanciato una nuova serie di promozioni tecnologiche super interessanti. In questo articolo andiamo ad elencarvi quelli che sono i pezzi più convenienti del giorno.

Le offerte che stiamo per elencarvi sono, come al solito, a tempo limitato, di conseguenza, i prezzi e le disponibilità potrebbero variare da un momento all'altro.

Amazon: promozioni tecnologiche del giorno

WONDERBOOM Ultimate Ears , altoparlante Bluetooth portatile, bassi ricchi ed avvolgenti, impermeabile, suono a 360°, fino a 10 ore di autonomia con una sola ricarica, possibilità di collegare due altoparlanti per un suono più potente ed immersivo. In promozione nella variante nera a soli 57,99 euro , invece di 99,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, altoparlante Bluetooth portatile, bassi ricchi ed avvolgenti, impermeabile, suono a 360°, fino a 10 ore di autonomia con una sola ricarica, possibilità di collegare due altoparlanti per un suono più potente ed immersivo. In promozione nella variante nera a soli , invece di 99,99 euro. – Beats Solo Pro Wireless , cuffie over-ear con funzione di cancellazione attiva del rumore, chip Apple H1 integrato, funzione “Ehi Siri”, modalità trasparenza, compatibili con dispositivi iOS e Android, fino a 22 ore di ascolto con una sola ricarica. In offerta nella variante nera a soli 199,99 euro , invece di 299,95 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, cuffie over-ear con funzione di cancellazione attiva del rumore, chip Apple H1 integrato, funzione “Ehi Siri”, modalità trasparenza, compatibili con dispositivi iOS e Android, fino a 22 ore di ascolto con una sola ricarica. In offerta nella variante nera a soli , invece di 299,95 euro. – Apple AirPods di seconda generazione con case di ricarica wireless , auricolari true wireless con chip H1 integrato, funzione “Ehi Siri”, autonomia superiore a 24 ore grazie alla custodia di ricarica portatile. In offerta a soli 169,99 euro , invece di 229,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, auricolari true wireless con chip H1 integrato, funzione “Ehi Siri”, autonomia superiore a 24 ore grazie alla custodia di ricarica portatile. In offerta a soli , invece di 229,00 euro. – Sony PS4 Pro, console da gaming ad alte prestazioni, esperienza di gioco avanzata, supporto risoluzione 4K, memoria interna da 1 TB, bundle esclusivo Amazon contenente una PS Live Card dal valore di 20 euro. Colore nero in offerta lampo a soli 299,99 euro, invece di 419,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.it