Nonostante abbia appena tenuto due mega eventi di successo, Apple non intende prendersi una pausa. A breve, infatti, questa potrebbe annunciare un nuovo speciale evento di novembre. Come vi abbiamo accennato negli scorsi giorni, questo sarà incentrato principalmente sul Mac dotato di processore Silicon. Potrebbe esserci, però, anche una piacevole novità. Stiamo parlando, ovviamente, dell’arrivo dei tracker AirTag. Ecco cosa è emerso nelle scorse ore.

Ebbene sì, se ne parla da oramai un anno. I tracker della mela morsicata stanno per arrivare in campo. Stando a quanto dichiarato nelle ultime settimane da analisti e leaker, i dispositivi sarebbero pronti per essere spediti, manca solo il via di Cupertino. Nelle scorse ore, il leaker L0vetodream ha sganciato la bomba: non arriverà un solo modello di AirTag, ma ben 2!

Apple: due AirTag in arrivo entro la fine dell’anno?

Gli AirTag sono i tracker Bluetooth in stile Tile che il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare a breve sul mercato. Il loro scopo è quello di monitorare gli oggetti di valore. Questi saranno decisamente più innovativi dei dispositivi Tile grazie alla presenta del chip U1 di Apple. Tener traccia dei propri oggetti sarà un gioco da ragazzi. Come annunciato da L0vetodream, AirTag arriverà in due differenti taglie: una piccola e una grande. Le caratteristiche di ognuna saranno identiche.

Si intensificano sempre di più le voci sui nuovi tracker della mela morsicata. É chiaro che questi stanno per arrivare sul mercato. Che li vedremo al prossimo evento del 17 novembre? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Jon Prosser via Twitter