Dopo aver effettuato una serie di test mirati, è finalmente ufficiale, Very Mobile ha lanciato le eSIM per tutti gli utenti. Stiamo parlando di una novità di non poco conto. L’operatore semivirtuale di WINDTRE, infatti, risulta essere il primo della sua categoria, su territorio italiano, a dare questa possibilità agli utenti. Scopriamo insieme come funziona il tutto.

Pare proprio che i test avviati da Very Mobile siano andati a buon fine. Nelle scorse ore, il sito del noto operatore si è aggiornato con un’intera sezione dedicata alle eSIM. Come ben saprete, queste funzionano esattamente come delle SIM normali. La differenza sta nel fatto che queste non sono fisiche, ma virtuali. Ecco cosa fare attivarle.

Very Mobile: come richiedere una eSIM

Le eSIM sono ufficialmente disponibili per tutti i clienti Very Mobile. Possono richiederle, in particolare, coloro che decidono di attivare una nuova numerazione, coloro che passano all’operatore mantenendo il proprio numero e i già clienti. Nei primi due casi bisogna espressamente selezionare l’opzione eSIM nel momento della sottoscrizione. Nell’ultimo, invece, è necessario richiedere la sostituzione della SIM fisica contattando il servizio clienti all’interno dell’app dedicata. Sono compatibili con le eSIM, tutte le classiche promozioni già proposte per le SIM fisiche. Rimangono invariati i costi.

Al momento, l’unico modo per portarsi a casa una eSIM di Very Mobile è seguire la procedura online. Non sappiamo se in futuro sarà possibile richiederle anche presso punti vendita. Ricordiamo che per usarle, bisogna necessariamente possedere uno smartphone in grado di supportare tale tecnologia. Siamo certi che la novità porterà molti clienti all’azienda. Chi sarà il prossimo a fare la stessa mossa? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: verymobile.it