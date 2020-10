Creata una pellicola che cambia colore ispirato alla pelle del camaleonte

I camaleonti possono cambiare notoriamente i loro colori per mimetizzarsi, comunicare e regolare la loro temperatura. Gli scienziati hanno cercato di replicare queste proprietà che cambiano colore per tecnologie invisibili, misure anti-contraffazione e display elettronici, ma i materiali hanno dei limiti. Ora, i ricercatori hanno sviluppato una pellicola flessibile che cambia colore in risposta a stiramento, pressione o umidità. Riportano i loro risultati in ACS Applied Materials & Interfaces.

La pellicola che funziona come un camaleonte

Tendendo o rilassando la loro pelle, i camaleonti possono cambiare il modo in cui la luce si riflette dai cristalli di guanina sotto la superficie, producendo quella che è nota come colorazione strutturale. Gli scienziati hanno imitato le nanostrutture cristalline della pelle di camaleonte in vari materiali che cambiano colore, ma in genere sono difficili da produrre o si affidano a risorse petrolifere non rinnovabili. Al contrario, i nanocristalli di cellulosa sono un materiale rinnovabile che può autoassemblarsi in un film con colori strutturali iridescenti.

Tuttavia, le pellicole sono tipicamente fragili e, a differenza della pelle di camaleonte, non possono essere allungate senza rompersi. Fei Song e colleghi hanno sviluppato un film altamente flessibile fatto di nanocristalli di cellulosa che cambia colore quando viene allungato. Per aumentare la flessibilità dei nanocristalli di cellulosa, i ricercatori hanno aggiunto un polimero chiamato PEGDA e hanno utilizzato la luce UV per reticolarlo ai nanocristalli a forma di bastoncino, producendo pellicole con colori brillanti iridescenti che vanno dal blu al rosso, a seconda della quantità di PEGDA. I film erano sia resistenti che flessibili, allungandosi fino al 39% della loro lunghezza originale prima di rompersi.

Foto di Krahulic da Pixabay