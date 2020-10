Nonostante sia uscito più di 3 anni fa, Fortnite risulta essere ancora uno dei videogiochi più gettonati tra gli utenti. Epic Games, d’altra parte, non si lascia sfuggire nessuna occasione per accrescere ulteriormente la fama del suo titolo. Nelle scorse ore, un aggiornamento a sorpresa, il 14.40, ha ufficialmente dato inizio all’evento di Halloween. Ecco tutti i dettagli.

Epic Games riesce sempre ad integrare le festività in maniera sublime all’interno del suo battle royale. Halloween, in particolare, è quella che gli utenti dalla community amano di più per l’elevata quantità di contenuti che solitamente vengono rilasciati. Anche quest’anno, Epic Games non ha deluso le aspettative. Scopriamo le novità.

Fortnite: l’evento Fortnitemares è finalmente iniziato

Si chiama “Fortnitemares” l’evento che Epic Games ha deciso di lanciare quest’anno su Fortnite (stesso nome dello scorso anno). In occasione del suo arrivo, le modalità singolo, duo e squad cambiano sensibilmente. Ora, quando i giocatori muoio diventano degli spettri che hanno a tutti gli effetti la possibilità di vincere ancora la partita. Si tratta di una novità assoluta che rende il gameplay decisamente più divertente. Tornano in campo anche due armi speciali: lanciarazzi a zucche e la balestra del cacciatore di fiere. Introdotto anche un oggetto mitico completamente nuovo, la scopa da strega. La zona centrale della mappa è cambiata totalmente, ora si chiama “Le Rovine” e ha come boss il mitico Midas in versione ombra.

Nuovo evento significa anche nuove ricompense gratis. Per Fortnitemares 2020, Epic Games ha deciso di lanciare una serie di sfide a tempo limitato (non ancora tutte disponibili) che garantiranno a tutti delle ricompense gratuite a tema Halloween. Le novità non finiscono qui, nei prossimi giorni arriveranno nel negozio oggetto anche una marea di cosmetici speciali in edizione limitata. Il divertimento è assicurato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: epicgames.com