A breve, tutti potremo mettere le mani sui nuovi iPhone 12 e 12 Pro. Anche quest’anno, Apple si è superata dal punto di vista del design e delle colorazioni. Gli iPhone 12 base arrivano in 5 colorazioni brillanti con bordo in alluminio satinato, mentre i Pro arrivano in 4 colorazioni opache con bordo in acciaio lucido. Stando a quanto emerso nelle scorse ore, una delle varianti Pro avrebbe una speciale caratteristica nascosta. Scopriamo di che si tratta.

Come molti di voi sapranno, gli iPhone con bordo in acciaio sono molto inclini a trattenere le impronte e a graffiarsi. Quest’anno, con gli iPhone 12 Pro, la situazione rimane invariata per tutti i modelli. Pare, però, che la colorazione Gold abbia una resistenza superiore alle altre. Ecco il perché.

iPhone 12 Pro oro resistente a graffi e impronte, perchè?

Ebbene sì, sembra proprio che il nuovo iPhone 12 Pro oro sia più resistente alle impronte e ai graffi rispetto alle altre colorazioni. Come spiegato da Apple stessa, infatti, questa variante di iPhone nasce da un trattamento della cornice differente rispetto a quello utilizzato per ottenere le altre colorazioni. Il risultato è una superficie più resistente ai graffi e meno incline a trattenere le impronte digitali. A parlare di tale particolarità, nello specifico, Matthew Panzarino di TechCrunch. Sarà davvero così?

I nuovi melafonini arriveranno sul mercato domani. Al momento, nessuno ancora ha avuto la possibilità di mettere le mani sul nuovo modello oro. Bisognerà quindi attendere ancora un po’ per capire la reale differenza di resistenza tra questo e gli altri modelli. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: apple.it