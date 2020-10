Amazon non delude mai la sua clientela. Nelle scorse ore, il noto sito di e-commerce ha deciso di deliziare tutti con il lancio di una serie di promozioni davvero interessanti. In questo articolo, andiamo a soffermarci sui prodotti Apple in offerta. Scopriamoli insieme.

Se non volete perdervi neanche una promozione Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le offerte più vantaggiose e una miriade di codici sconto esclusivi.

Le promozioni che stiamo per elencarvi sono, come al solito, a tempo limitato, di conseguenza, i prezzi e le disponibilità potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: offerte giornaliere

Apple iPhone 11 , smartphone con display LCD da 6.1 pollici, doppia fotocamera posteriore, memoria interna da 128 GB, alimentatore e cuffie incluse nella confezione, performante chip A13 Bionic, sistema di riconoscimento facciale Face ID. In promozione nella colorazione nera a soli 731,99 euro , invece di 769,00 euro (extra sconto di 29,94 euro al check-out). – LINK PER L’ACQUISTO

Apple iPad Pro 12.9 2020 , tablet con display LCD da 12.9 pollici, doppia fotocamere posteriore e sensore LiDAR, performante chip A12Z, memoria interna da 128 GB, connettività Wi-Fi, sistema di riconoscimento facciale Face ID, compatibile con Apple Pencil di seconda generazione e Magic Keyboard. In promozione nella colorazione grigio siderale a 1074,00 euro , invece di 1119,00 euro (extra sconto di 53,70 euro al check-out). – LINK PER L'ACQUISTO

Apple MacBook Air 2020 , computer portatile con display da 13 pollici, processore Intel Core i3 dual-core di decima generazione a 1.1 GHz, memoria RAM da 8 GB, memoria interna da 256 GB, sistema di riconoscimento delle impronte digitali Touch ID. Colorazione grigio siderale in offerta a soli 1101,33 euro , invece di 1229,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Apple Watch SE, smartwatch di ultima generazione con cassa in alluminio grigio siderale da 44 mm e cinturino sport nero, processore S5, due volte più veloce della Series 3, monitoraggio della salute e dell'attività fisica. In promozione a soli 329,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.it