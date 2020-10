Facebook Dating rende più facile trovare l’amore attraverso ciò che ci piace, aiutandoci a iniziare relazioni significative attraverso cose che abbiamo in comune, come interessi, eventi e gruppi. Finalmente questa nuova app lanciata dal colosso informatico arriva in Italia.

Con oltre un milione e mezzo di match in oltre 20 paesi del mondo Facebook Dating ci aiuta a trascorrere il tempo durante questo periodo di pandemia da Covid-19. Sarà possibile cosi impiegare il tempo nella conoscenza di nuove persone, fare nuove amicizie o magari perché no trovare un partner.

Facebook Dating, la nuova app d’incontri al tempo della pandemia

Basta aver compiuto il 18esimo anno di età e dalla propria pagina Facebook si potrà accedere a Facebook Dating e creare il proprio profilo. Non sarà possibile creare una vita parallela in quanto alcune informazioni vengono prese dal profilo precedente e non si potranno cambiare nomi e età. Sarà possibile invece decidere cosa pubblicare e chi potrà vedere il profilo.

Dal profilo Facebook nessuno potrà vedere se utilizziamo o no questa nuova applicazione. Per garantire la privacy di tutti, inoltre, è possibile escludere dalla ricerca di “match” amici e amici degli amici. E’ possibile anche identificare un partner “ideale”, con fascia d’età preferita e interessi comuni. Si possono anche escludere delle categorie e mai nessun parente ci verrà proposto come possibile partner.

Tra le varie opzioni, Facebook Dating ha introdotto anche quella del “Secret Crush” per chi è troppo timido per farsi avanti con una persona che conosce già, o teme un rifiuto. Si possono indicare fino a 9 persone preferite, tra i contatti Facebook e Instagram. L’oggetto della nostra passione non riceverà notifiche per noi imbarazzanti e non saprà chi ha una cotta per lui/lei, a meno che ci abbia messo a sua volta nella sua lista di “Secret Crush”.

Se due persone si aggiungono reciprocamente riceveranno una notifica che c’è una corrispondenza, e da quel momento in poi potranno creare un contatto. Nel caso invece in cui la persona che ci piace non ci corrispondesse, non saprà mai che la abbiamo messa tra le nostre preferite. Infine, se uno dei contatti che abbiamo aggiunto alle nostre liste non ha un profilo Dating, non ha creato una lista a sua volta o non ci ha inserito nella sua, non saprà mai di essere stato selezionato.

Sempre per aumentare la sicurezza nelle chat di testo non è possibile mandare foto, link, pagamenti o video nei messaggi, ma è invece possibile partecipare a un appuntamento video live, in modo da vedere in faccia la persona con cui si chatta prima di incontrarla di persona. E in tempi di lockdown questa opzione è certamente utile per iniziare a instaurare un rapporto “socialmente distanziato”. La volontà di Facebook è che Dating sia un luogo dove le persone si sentano a proprio agio nel connettersi con altri e possano instaurare relazioni autentiche e profonde.

Ph. Credit: Facebook