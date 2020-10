Non che tu abbia bisogno di un altro gadget da ricaricare ogni notte. Ma è bene sapere che presto potresti sfoggiare un paio di occhiali intelligenti all’ultimo grido. Montature/occhiali da vista/occhiali da sole intelligenti, come li si vuol chiamare, mettono effettivamente un “qualcosa” in più di intelligente sul nostro viso. E non “qualcosa” a caso, perché la grande industri tecnologica deve ancora decidere quale sarà esattamente quella “cosa intelligente” da farci indossare.

Nel caso di Facebook e Google, sarà la realtà aumentata. Potremo leggere un cartello in una lingua straniera, ad esempio, e vederlo tradotto magicamente davanti ai nostri occhi. O, meglio ancora, individuare un collega di lavoro in lontananza il cui nome è scomparso dalla nostra memoria e ricevere i suoi recapiti. Google ha già diversi prototipi funzionanti di questo tipo, alcuni dei quali sono attualmente disponibili per le aziende. E Facebook ha appena firmato un accordo con Ray-Ban per aderire la sua tecnologia di realtà aumentata all’interno di una coppia di futuri Wayfarer.

Dall’altra parte della barricata, ci sono brand del calibro di Bose e Huawei. Queste aziende hanno effettivamente affidato alle loro montature intelligenti un assistente virtuale. Ciò permette loro di connettersi al telefono e proteggere gli occhi mentre inviano notifiche vocali, permettendo di ascoltare podcast (senza che nessun altro lo sappia), inviare messaggi e simili.

Questi sono solo alcuni aspetti dell’utilità dei dispositivi indossabili “intelligenti”, ma non è una cosa negativa. Lasciare che il telefono faccia tutto il lavoro pesante migliora la privacy, per non parlare del fatto che sono abbastanza economici da non preoccuparsi di andare a nuotare indossandoli. La seconda generazione Bose di Smart Frame costa come un paio di Oakley, ad esempio, ma con otto ore di durata della batteria con assistenza vocale.

Le ragioni del successo

Il motivo dell’ascesa degli smart glasses è duplice. Al momento occorre osservare in basso per vedere lo schermo dello smartphone (quindi porre uno schermo accanto al bulbo oculare è semplicemente più facile) e le specifiche tendono ad essere abbastanza capienti da contenere tutta la tecnologia intelligente richiesta.

Ora, per tutti coloro che pensano che gli occhiali da sole intelligenti non saranno davvero una “cosa intelligente”, ecco un avvertimento: le specifiche di realtà aumentata di Apple sono quasi confermate e potrebbero essere disponibili già il prossimo anno. E se non pensi che ciò abbia importanza, torna con la mente al tempo in cui le persone trovavano stupido andare in giro indossando due piccole gemme bianche nelle orecchie. Non è poi tanto tempo fa.

Foto di gagnonm1993 da Pixabay