Playstation Plus, in arrivo un bonus esclusivo per gli utenti

Per chi è abbonato a PlayStation Plus, nel mese di Novembre ci sarà oltre ai due giochi gratuiti anche un bonus esclusivo, di Warzone

La Playstation è sicuramente la console più conosciuta e venduta al mondo, per poter giocare a tantissimi titoli differenti, in single player o con i propri amici. C’è grande attesa infatti per la nuova PS5, che presenta già un numero di preordini elevatissimo. Nel frattempo, gli utenti aspettano di sapere i due giochi gratuiti del mese di Novembre per chi è abbonato al PlayStation Plus, il servizio che consente di giocare online e che ogni due mesi permette di scaricare gratuitamente due giochi dallo store. Ma, per il mese prossimo, l’azienda ha in programma un bonus esclusivo. Scopriamo di più in merito.

Il bonus per chi è abbonato a PlayStation Plus

Tra pochi giorni verranno ufficializzati i due nuovi titoli gratuiti del mese di Novembre, ma intanto l’azienda ha confermato che per gli abbonati sarà possibile scaricare gratuitamente dallo store il Combat Pack Stagione 6 per Call of Duty Warzone. Questo gioco, un battle royale gratuito stile Fortnite, ha completamente rivoluzionato il settore dei videogame e degli esport, con decine di milioni di persone in tutto il mondo che giornalmente giocano a Verdansk con i propri amici o clan. Un grande successo per Activision, dopo gli ultimi flop della saga.

Ma cosa contiene questo pacchetto gratuito? Il DLC include una skin operatore epica per Rodion, Progetto arma pistola epica, coltello epico, portafortuna arma epico, biglietto da visita epico, emblema epico, adesivo epico e un gettone PE doppi 60 minuti. Non resta quindi che attendere la data dalla quale sarà possibile usufruire gratuitamente di questo regalo, se abbonati a PS Plus.

Foto di Playstation