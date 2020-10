Kena Mobile continua a fare scintille con le sue promozioni super convenienti. Nelle scorse ore, il noto operatore ha deciso di portare una promo speciale dedicata ad alcuni punti vendita selezionati. L’offerta riguarda una delle tariffe più interessanti di sempre. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Sembra che Kena Mobile sia più agguerrito che mai. La nuova promo Kena 5,99 Nuovi Numeri per alcuni punti vendita selezionati permette di sottoscrivere la nota promozione senza il pagamento di nessun costo di attivazione. Scopriamo di cosa si tratta.

Kena Mobile: la promo riservata solo ad alcuni punti vendita

La promo di cui parliamo oggi è Kena 5,99 Nuovi Numeri. Questa propone minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il costo mensile da sostenere è di soli 5,99 euro al mese. Come si può intuire dal nome della tariffa, può essere sottoscritta solo da coloro che decidono di attivare una nuova numerazione Kena. Come già accennato, la promozione riguardate alcuni punti vendita selezionati prevede l’attivazione di questa a costo nullo.

L’offerta può essere sottoscritta anche tramite il sito ufficiale Kena Mobile. In questo caso, però, si dovrà pagare un costo di attivazione di 8,99 euro. Al momento, non è stato comunicato nessun periodo di termine della promozione. Ricordiamo che, come al solito, sono compresi nel costo mensile della tariffa, tutti i servizi come hotspot, Lo Sai e Chiama Ora. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Ph. credit: kenamobile.it