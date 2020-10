Un nuovo metodo a basso costo energetico per riciclare la plastica

Un gruppo di ricercatori ha ideato un nuovo metodo per il riciclaggio della plastica, a basso consumo e non inquinante per l'ambiente

L’inquinamento ambientale è purtroppo un problema molto rilevante e che tuttora non trova soluzioni efficaci. I rifiuti di plastica sono presenti in grande quantità nel terreno, così come negli oceani, le cosiddette microplastiche. Le tecniche attuali di riciclaggio sono lunghe, ad alto dispendio energetico ed anch’esse inquinano l’atmosfera. I ricercatori della UC Santa Barbara, Susannah Scott e Mahdi Abu-Omar, hanno trovato una soluzione innovativa. Si tratta di un metodo catalitico ad una sola pentola, a bassa temperatura, che trasforma il polietilene, un polimero che si trova in circa un terzo di tutte le plastiche prodotte, in molecole alchilaromatiche di alto valore che sono la base di molti prodotti chimici industriali e prodotti di consumo. Ciò potrebbe rendere il riciclaggio dei rifiuti di plastica un’attività più attraente e pratica con un risultato benefico per l’ambiente.

L’innovativo metodo per il riciclo della plastica

“Ecco una potenziale soluzione”, ha detto Scott, con la loro ricerca postata sulla nota rivista scientifica Science. Il loro sforzo, ha detto, rientra in un elenco crescente di possibili misure che possono essere prese per trasformare l’economia lineare e dispendiosa della plastica in un’economia più sostenibile e circolare. “Questa è una dimostrazione di ciò che si può fare”, ha affermato.

Non si può negare che la plastica sia un materiale di grande importanza per la società moderna, che riveste tantissimi settori, dall’imballaggio che mantiene freschi gli alimenti, ai materiali sterili utilizzati nelle applicazioni mediche ecc. “Ci sono molte cose positive sulla plastica che dobbiamo tenere in considerazione”, ha detto Scott. “Allo stesso tempo, ci rendiamo conto che c’è questo problema di fine vita davvero serio che è una conseguenza non intenzionale”. Il metodo da loro proposto consente di utilizzare come ora la plastica, sena preoccuparsi del suo riciclo e quindi dell’inquinamento atmosferico.

