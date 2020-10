WhatsApp continua a sfornare novità super interessanti. Nelle scorse ore, tramite un annuncio ufficiale, la casa ha fatto sapere che presto sarà possibile effettuare acquisti all’interno dell’app. La feature sarà riservata a tutti gli utenti business e, a quanto pare, sarà solo l’inizio di una nuova era. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Negli ultimi mesi, Facebook si è dato parecchio da fare con i suoi social. WhatsApp, più di tutti, è stato quello che ha ricevuto il maggiore numero di aggiornamenti. L’arrivo della funzione shopping per i clienti business permetterà di effettuare ordini con le aziende in maniera semplice ed intuitiva. Scopriamo in che modo.

WhatsApp: lo shopping all’interno del social

Ebbene sì, i clienti business di WhatsApp riceveranno presto una feature molto attesa. Oltre a poter consultare i cataloghi delle varie aziende, potranno anche effettuare acquisti direttamente tramite il social. La casa afferma che il processo sarà semplice ed intuitivo. Al momento, però, non sono stati ancora resi noti tutti i dettagli a riguardo. Lo scopo del social è quello di attirare più aziende ad utilizzare l’app (cosa che al momento non sta succedendo).

Come già accennato, la funzione è stata annunciata negli scorsi giorni tramite un post ufficiale pubblicato dall’azienda. Stando a quanto dichiarata, questa verrà lanciata, tramite aggiornamento, entro la fine di quest’anno. Che una mossa simile verrà fatta anche per gli utenti ordinari? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: blog.whatsapp.com