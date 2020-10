Domenica col botto su Amazon. Il sito di e-commerce ha deciso di lanciare una marea di promozioni tecnologiche senza precedenti. Come al solito, in questo articolo, andiamo ad elencarvi quelli che sono i pezzi più interessanti.

Apple iPhone 11 , smartphone con display LCD da 6.1 pollici, performante chip A13 Bionic, doppia fotocamera posteriore, sistema di riconoscimento facciale Face ID, memoria interna da 64 GB, auricolari EarPods e alimentatori inclusi nella confezione. Variante nera in offerta a soli 689,00 euro , invece di 718,99 euro (extra sconto di 50,00 euro al check-out). – LINK PER L’ACQUISTO

Acer Chromebook , notebook con processore MTK MT8183 Octa Core, memoria RAM da 4 GB, memoria interna da 64 GB, display HD touch da 11.6 pollici, sistema operativo Chrome OS. Colorazione silver in promozione a soli 299,00 euro , invece di 369,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

VANKYO S20 , tablet con display HD IPS da 10 pollici, processore Octa Core, memoria RAM da 3 GB, memoria interna da 64 GB, sistema operativo Android 9 Pie, fotocamera da 8 MPX + 5 MPX, connettività Wi-Fi. Colorazione grigia in offerta a soli 142,99 euro , invece di 159,99 euro (coupon sconto da 20,00 euro da selezionare nella pagina del prodotto). – LINK PER L'ACQUISTO

YI Home Camera, telecamere di sorveglianza da interni, risoluzione Full HD, rilevamento dei movimenti, audio bidirezionale, notifiche push, visione notturna, rilevamento smart con intelligenza artificiale. Pack da 2 in offerta a soli 39,19 euro, invece di 48,99 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

