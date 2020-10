Android, eliminate subito queste applicazioni infette da malware!

Android è il sistema operativo più diffuso sui dispositivi mobili, come smartphone e tablet. Merito di ciò è sicuramente di Google, che cerca costantemente di migliorare il proprio software con nuove funzionalità e cercando di tenere sempre alta la sicurezza, con mensili aggiornamenti e patch. Nonostante ciò, i malintenzionati riescono sempre a trovare un modo per entrare nei device, con virus e malware, ed una facile via d’accesso è infettare apposite applicazioni presenti sul Play Store, proprio come sta accadendo recentemente.

Le applicazioni infette su Android

Gli hacker cercando di rubare dati sensibili grazie agli HiddenAds, una famiglia di virus informatici, che colpiscono applicazioni inizialmente innocenti, come giochi. Quando l’utente scarica e installa l’app, però, si ritrova un’esperienza completamente diversa da quanto promesso, con pubblicità invasive senza sosta e grandi rischi di accesso da parte di virus e malware. Trovare le applicazioni infettate non è affatto facile, visto che si nascondono molto bene e sembrano del tutto normali e sicure.

Avast, una delle più note aziende di sicurezza informatica, ha trovato numerose applicazioni presenti sul Play Store dei dispositivi Android infette da questi virus, quasi tutte dei videogiochi, purtroppo anche molto scaricati. Se li avete sul vostro device, eliminateli immediatamente e fate una ricerca con l’antivirus! Ecco la lista completa:

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack – NEW

Assassin Legend – 2020 NEW

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences – 2020 NEW

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences – Puzzle Game

Sway Man

Desert Against

Money Destroyer

Cream Trip – NEW

Props Rescue.

Foto di Pexels da Pixabay