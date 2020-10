Il noto operatore virtuale di Vodafone, ho. Mobile continua a sorprendere gli utenti con tariffe a prezzi stracciati. Nelle scorse ore, non una, ma ben due nuove tariffe sono state portate in campo dall’operatore. In questo articolo, andiamo ad elencarvi tutti i dettagli a riguardo.

Forte della copertura Vodafone, ho. Mobile risulta essere uno degli operatori virtuali più noti sul territorio italiano. Le promozioni proposte sono ottime per tutti coloro che vogliono avere tanti contenuti senza spendere cifre spropositate. Ecco quali sono le due nuove tariffe per i nuovi clienti.

ho. Mobile: ho. 8,99 e ho. 6,99 sono le due nuove promo

Le nuove tariffe lanciate da ho. Mobile sono rispettivamente ho. 8,99 e ho. 6,99. La prima comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e 70 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps a soli 8,99 euro al mese. La seconda comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps a soli 6,99 euro al mese. Sono inclusi nel costo mensile delle promo, tutti i servizi come hotspot, avviso di chiamata, trasferimento di chiamata, ecc.

ho. 8,99 può essere attivata sia online che presso i punti vendita autorizzati. Il costo di attivazione + SIM è di 9,99 euro. Possono sottoscrivere la tariffa coloro che attivano una nuova numerazione o mantengono il proprio numero passando da alcuni MVNO. ho. 6,99 può essere attivata solo presso i punti vendita autorizzati. Il costo di attivazione + SIM è di 9,99 euro. La tariffa è esclusivamente dedicata a coloro che decidono di attivare una nuova numerazione. Al momento, non è stata comunicata una data di termine delle promo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: ho-mobile.it