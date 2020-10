Un nuovo studio, pubblicato nei giorni scorsi sulla rivista Scientific Reports, ha permesso di stabilire un collegamento fra l’assunzione di una dieta ricca di flavonolo e una notevole diminuzione della pressione sanguigna sistolica e diastolica e della presenza di lipidi nel sangue.

Una dieta ricca di flavonolo può salvare la vita

Il professor Gunter Kuhnle, nutrizionista del Dipartimento di Scienze Alimentari e Nutrizionali della University of Reading, sostiene che, mentre le indagini condotte in precedenza su popolazioni estese si sono basate su dati segnalati autonomamente, questo è il primo studio epidemiologico di così ampia portata ad analizzare in modo obiettivo l’esistenza di un collegamento fra uno specifico composto bioattivo e la salute umana.

Kuhnle prosegue esprimendo soddisfazione per i risultati della ricerca, che denotano una correlazione importante fra assunzione di flavonolo e riduzione della pressione sanguigna. Lo studioso conclude precisando che questo studio conferma i risultati ottenuti dalle indagini precedenti. In natura, i flavonoli sono contenuti principalmente nel tè, nel cacao, nelle bacche e nelle mele.

Nello studio, il professor Kuhnle e i suoi colleghi hanno studiato le associazioni trasversali tra l’assunzione di flavonolo, la pressione sanguigna e altri marcatori del rischio di malattie cardiovascolari. Prendendo in considerazione i dati relativi a 25618 partecipanti, la ricerca ha dimostrato che la differenza di pressione sanguigna tra quelli che avevano assunto la quantità di flavanolo più bassa e quelli che avevano assunto la quantità più alta era compresa tra 2 e 4 mmHg.

Questi risultati, secondo i ricercatori, sono paragonabili alle significative variazioni della pressione sanguigna osservate in persone che seguono una dieta mediterranea o una dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) per combattere l’ipertensione. Si tratta di una scoperta fondamentale, che consentirà di elaborare regimi dietetici maggiormente mirati e con maggiori garanzie di ottenere benefici.

