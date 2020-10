D’ora in poi sarà possibile recuperare messaggi e chat cancellati dall’app di messaggistica più famosa al mondo, WhatsApp. L’app salva periodicamente le nostre conversazioni. Per rendere ciò più semplice e fattibile dobbiamo avere l’abitudine di effettuare un backup. Ci sono vari aspetti da analizzare prima di capire cosa fare.

Possiamo aver semplicemente archiviato le chat ed ecco perché magari non le vediamo più. Quindi dobbiamo andare a cercare tra la lista di “chat archiviate” e vedere se le chat o i messaggi che cerchiamo siano finiti li. Se non ci sono possiamo averli accidentalmente eliminati niente panico, vediamo come recuperarli.

WhatsApp, è possibile recuperare messaggi cancellati

Per recuperare quindi abbiamo bisogno di utilizzare la funzione backup e attivarla se ancora non lo abbiamo fatto. il backup consente di salvare le vostre conversazioni e di ripristinarle in qualunque momento. Abbiamo varie opzioni di backup tra cui scegliere, ma diciamo che per essere più sicuri è meglio utilizzare quello giornaliero in modo da salvare le conversazioni più recenti. Se scegliamo quello settimanale sarà possibile salvare chat più vecchie, ma non quelle più recenti, risalenti magari al giorno prima e cancellate erroneamente.

Per recuperarli basta disinstallare l’app e installarla di nuovo. Quando installeremo di nuovo WhatsApp, l’applicazione ci chiederà se vogliamo ripristinare le vecchie conversazioni e il gioco è fatto. Attenzione, però, tutte le conversazioni saranno aggiornate all’ultimo salvataggio, quelle successive scompariranno. Sicuramente il migliore modo per non perdere le chat importanti resta quello di non cancellarle. Ovviamente questo avviene per ogni dispositivo digitale che sia Android o iOS.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay