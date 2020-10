Amazon ha appena rilasciato le sue consuete promozioni giornaliere. Anche oggi, non mancano all’appello i prodotti hi-tech. In questo articolo andiamo a scoprire quelli che sono i pezzi più interessanti.

Se non volete perdervi neanche un’offerta Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le promozioni più vantaggiose e una miriade di codici sconto esclusivi.

Le offerte che stiamo per elencarvi sono, come al solito, a tempo limitato, di conseguenza, i prezzi e le disponibilità potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: promozioni di inizio settimana

HOMSCAM, cuffie Bluetooth 5.0 senza fili , elevata qualità audio, base magnetica di ricarica, autonomia fino a 35 ore grazie alla custodia di ricarica portatile. Colorazione nera in promozione lampo a soli 23,99 euro , invece di 33,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, elevata qualità audio, base magnetica di ricarica, autonomia fino a 35 ore grazie alla custodia di ricarica portatile. Colorazione nera in promozione lampo a soli , invece di 33,99 euro. – OPPO Find X2 Neo , smartphone con display AMOLED da 6.5 pollici, 4 fotocamere posteriori, memoria interna da 256 GB non espandibile, memoria RAM da 12 GB, versione 2020. In promozione nella colorazione moonlight black a soli 558,18 euro , invece di 599,90 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display AMOLED da 6.5 pollici, 4 fotocamere posteriori, memoria interna da 256 GB non espandibile, memoria RAM da 12 GB, versione 2020. In promozione nella colorazione moonlight black a soli , invece di 599,90 euro. – TomTom Start 52 Lite , navigatore satellitare per auto con mappe europee, supporto reversibile integrato, display da 5 pollici, indicatore di corsia migliorato, confezione eco-compatibile, aggiornamenti software gratuiti, esclusiva Amazon. In offerta a soli 79,00 euro , invece di 89,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, navigatore satellitare per auto con mappe europee, supporto reversibile integrato, display da 5 pollici, indicatore di corsia migliorato, confezione eco-compatibile, aggiornamenti software gratuiti, esclusiva Amazon. In offerta a soli , invece di 89,99 euro. – Trust Primo, custodia folio universale per tablet, protegge il dispositivo da urti e graffi, rivestimento interno morbido, supporto per la visualizzazione, adatto ai tablet con display da 10 pollici. Colore nero in promozione a soli 9,49 euro, invece di 12,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.com