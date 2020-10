Il mondo intero sta aspettando un vaccino contro questo coronavirus. Se nelle scorse settimane l’attenzione in merito si era anche abbastanza spenta, l’aumento esponenziale dei contagi ha stravolto di nuovo tutto. L’attesa è sempre più pesante, ma ci sono nuove speranze per vedere l’arrivo di almeno un vaccino entro la fine dell’anno, o perlomeno la sua approvazione.

Le parole del vice primo ministro irlandese, Leo Varadkar: “Sono sempre più ottimista, come lo è il governo, sul fatto che vedremo un vaccino approvato nei prossimi due mesi e che nella prima metà o nel primo trimestre del prossimo anno sarà possibile iniziare a vaccinare le persone più a rischio.”

Questa notizia arriva in seguito a una comunicazione particolare avvenuta nel sistema sanitario nazionale del Regno Unito. Apparentemente, entro poche settimane partirà un programma di vaccinazione per il personale ospedaliero che si occupa in prima linea di combattere la pandemia.

Coronavirus: l’arrivo di un vaccino

Le parole di Anthony Fauci, l’esperto statunitense di malattie infettive:

“Sapremo se un vaccino è sicuro ed efficace entro la fine di novembre, l’inizio di dicembre. La domanda è: una volta che hai un vaccino sicuro ed efficace, o più di uno, come puoi farlo arrivare alle persone che ne hanno bisogno il più rapidamente possibile? La quantità di dosi che saranno disponibili a dicembre non sarà certamente sufficiente per vaccinare tutti. Dovrai aspettare diversi mesi nel 2021. Potrebbe iniziare entro la fine di quest’anno, l’inizio di gennaio, febbraio, marzo del prossimo anno. Quando si parla di vaccinare una parte sostanziale della popolazione, in modo da poter avere un impatto significativo sulle dinamiche dell’epidemia, molto probabilmente non si verificherà nel secondo o terzo trimestre.”

