Facebook è al centro della protesta per l'utilizzo di uno strumento che raccoglie i dati per personalizzare gli annunci, soprattutto politici

Una grande quantità di giornalisti ed accademici si stanno mobilitando insieme alla New York University contro Facebook, richiedendo di interrompere la raccolta di dati che mostrano chi è oggetto di micro-target di annunci politici sulla piattaforma. Lo strumento contestato è fondamentale per capire come il social di Mark Zuckenberg sia stato utilizzato come canale per la disinformazione e la manipolazione.

ll plug-in consente ai ricercatori di vedere quali annunci vengono mostrati a ciascun volontario. Facebook consente agli inserzionisti di personalizzare gli annunci in base a dati demografici specifici che vanno ben oltre la razza, l’età, il sesso e le preferenze politiche.

Facebook e la lotta contro la raccolta dati degli annunci

La protesta per la minaccia di Facebook è stata immediata dopo che il Wall Street Journal ha riportato la notizia dell’utilizzo di questo plug in. Nonostante l’azienda affermi che la sicurezza e la privacy di ogni utente è garantita, molti temono di ciò e sono preoccupati di manipolazioni, soprattutto in vista delle delicatissime elezioni negli Stati Uniti.

“Il fatto che Facebook stia cercando di chiudere uno strumento cruciale per esporre la disinformazione in vista di una delle elezioni più consequenziali nella storia degli Stati Uniti è allarmante”, ha detto Ramya Krishnan, un avvocato del Knight First Amendment Institute della Columbia University, che è rappresentare i ricercatori. “Il pubblico ha il diritto di sapere quali annunci politici vengono pubblicati e come vengono presi di mira. A Facebook non dovrebbe essere consentito di essere il custode delle informazioni necessarie per salvaguardare la nostra democrazia”.

“L’osservatorio pubblicitario della NYU è l’unica finestra che i ricercatori hanno per vedere le informazioni di microtargeting sugli annunci politici su Facebook”, ha twittato Julia Angwin, editore del sito web di notizie tecnologiche investigative incentrate sui dati The Markup.

Foto di Thomas Ulrich da Pixabay