Gli iPhone 12 sono finalmente arrivati sul mercato. Quest’anno, più che mai, le differenze tra varianti Pro e base sono davvero minime. Nelle scorse ore, i noti tecnici di iFixit hanno effettuato il consueto teardown dei dispositivi. Cosa sarà emerso? Andiamo a scoprirlo insieme in questo articolo.

Dopo 3 anni, Apple ha deciso finalmente di abbandonare la diagonale da 5.8 pollici per i display degli iPhone premium. Ora, sia il modello base che quello professionale montano un display OLED da 6.1 pollici. Non è questa, però, l’unica caratteristica che accomuna i dispositivi. Ecco cosa hanno scoperto i colleghi di iFixit.

iPhone 12 e 12 Pro: batteria e display sono intercambiabili

I tecnici di iFixit non deludono mai. Nei teardown dei nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro hanno passato in rassegna tutte le componenti dei dispositivi. Tra le cose emerse, un paio davvero molto interessanti. Come si era già annunciato, i nuovi melafonini montano una batteria più piccola rispetto a quella della precedente generazione. Differenza anche per il display OLED che, ora, risulta essere molto più sottile rispetto all’LCD di iPhone 11. La cosa curiosa, che tutti volevano sapere, è che sia la batteria che il display sono intercambiabili. Beh che dire, un’ulteriore conferma della uguaglianza tra i due device.

iFixit è solita dare un voto da 1 a 10 volto a simboleggiare la facilità con cui gli smartphone possono essere riparati. Sia iPhone 12 che iPhone 12 Pro si sono portati a casa un punteggio di 6/10. I due device hanno componenti che si possono facilmente riparare, tuttavia, l’aumento dell’impermeabilità e l’ampio uso di viti proprietarie Apple ha fatto calare la votazione. Come si comporteranno i mini e Pro Max? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: iFixit.com