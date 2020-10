Very Mobile ha deciso di puntare i clienti Iliad, e non solo, con il lancio di una tariffa operator attack davvero conveniente. Minuti, messaggi e tanti giga ad un prezzo davvero incredibile. L’operatore virtuale di WINDTRE sta diventando sempre più noto. Quanti saranno coloro che decideranno di cambiare il proprio operatore? Ecco cosa include la nuova tariffa.

La nuova offerta operator attack di Very Mobile risulta essere una delle più convenienti presenti sul mercato. Stando alle testimonianze di alcuni utenti, l’azienda starebbe contattando, tramite SMS, tutti gli ex clienti WINDTRE che ora sono clienti Iliad per convincerli a sottoscrivere la nuova promo. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Very Mobile 6,99: minuti illimitati, messaggi illimitati e 100 GB

La promo di cui parliamo oggi si chiama Very 6,99 e comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il costo mensile da sostenere è di soli 6,99 euro. Come già accennato, possono attivarla tutti i clienti Iliad e e quelli di alcuni operatori telefonici virtuali. Sono compresi nel prezzo mensile della tariffa, tutti i servizi importanti. Un’ottima opzione per chi necessita di una grossa quantità di GB, ma non vuole spendere un capitale.

L’attivazione della promo può essere effettuata sia online che presso i punti vendita autorizzati. Il costo di attivazione e della SIM è scontato a soli 5,00 euro. Nel caso di sottoscrizione online, la spedizione della SIM è completamente gratuita. Al momento non è stato comunicata una data di termine promozione. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: VeryMobile.it