Qualche giorno fa, Apple ha rilasciato un piccolo update di Boot Camp, la sua utility che permette di eseguire Windows sui Mac. Nonostante l’aggiornamento non porti niente di consistente in campo, pare che abbia svelato l’arrivo di un nuovo modello di MacBook Pro 16”. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Nelle note del nuovo aggiornamento di Boot Camp, Apple fa chiaro riferimento a dei miglioramenti di stabilità relativi ad un MacBook Pro 16” del 2020. Come volti di voi già sanno, l’ultimo modello di tale notebook è stato rilasciato lo scorso anno a novembre. Le possibilità, quindi, sono 2: o si tratta di un errore, o è stato, per sbaglio, svelato l’arrivo di un nuovo modello.

Apple: nuovo MacBook Pro 16” in arrivo a novembre?

Ci sono buone probabilità che Cupertino rilasci, anche tramite un semplice comunicato stampa, un nuovo modello di MacBook Pro 16”. Essendo passato circa un anno dall’ultima generazione, è ora che Apple gli dia una rinfrescata. E’ molto probabile che l’azienda opti per un rinnovo del processore e qualche miglioria minore. Al momento non sappiamo se il device monterà uno dei nuovi processori Silicon.

Ricordiamo che i leaker prevedono un evento Apple speciale per il prossimo 17 novembre. Cupertino potrebbe sfruttare l’occasione per presentare, tra le tante cose, anche il nuovo notebook professionale. I prezzi rimarranno in linea con quelli dell’attuale generazione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.it