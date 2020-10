Poiché molte persone iniziano a pianificare le celebrazioni per le vacanze autunnali e invernali, il CDC offre le seguenti considerazioni per aiutare a proteggere le persone e le loro famiglie, amici e comunità dal Covid-19. È necessario valutare i livelli attuali di Covid-19 nella propria città per determinare se posticipare, annullare o limitare il numero di partecipanti.

Festeggiare virtualmente o con i membri della famiglia presenta un basso rischio di diffusione. Gli incontri di persona comportano diversi livelli di rischio. Gli organizzatori di eventi e i partecipanti dovrebbero considerare il rischio di diffusione del virus in base alla dimensione dell’evento e all’uso di strategie di mitigazione, come delineato nelle considerazioni per eventi e raduni.

Covid-19, come affrontare le vacanze invernali

Ci sono diversi fattori che contribuiscono al rischio di contrarre l’infezione o di infettare altri con il virus che causa il Covid-19 durante una celebrazione. In combinazione, questi fattori creeranno varie quantità di rischio, quindi è importante considerarli individualmente e insieme.

Livelli comunitari di Covid-19. Livelli più elevati di casi di Covid-19 e diffusione nella comunità nel luogo di raccolta, nonché da dove provengono i partecipanti, aumentano il rischio di infezione e si diffondono tra i partecipanti. La famiglia e gli amici dovrebbero considerare il numero e il tasso di casi nella loro comunità e nella comunità in cui intendono festeggiare quando valutano se ospitare o partecipare a una celebrazione delle vacanze. Informazioni sul numero di casi in un’area possono essere trovate sul sito web del dipartimento sanitario della zona.

I raduni al chiuso generalmente rappresentano un rischio maggiore di quelli all’aperto. Le riunioni al chiuso con scarsa ventilazione rappresentano un rischio maggiore rispetto a quelle con una buona ventilazione, come quelle con finestre o porte aperte. La durata del raduno . I raduni che durano più a lungo rappresentano un rischio maggiore di quelli più brevi.

. Gli incontri con i partecipanti che non aderiscono alla distanza sociale, l’uso di maschere, il lavaggio delle mani e altri comportamenti di prevenzione rappresentano un rischio maggiore rispetto agli incontri con i partecipanti che si stanno impegnando in questi comportamenti preventivi. I comportamenti dei partecipanti durante l’incontro. Gli incontri con misure più preventive in atto, come indossare la maschera, allontanamento sociale e lavarsi le mani, rappresentano meno rischi rispetto alle riunioni in cui vengono attuate meno o nessuna misura preventiva.

Tutti questi avvertimenti ci mettono al sicuro da un possibile contagio da Covid-19. Cercare di rispettare questo ci permette di vivere anche le nostre festività, le nostre tradizioni con le giuste sicurezze.

Foto di pisauikan da Pixabay