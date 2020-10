Facebook continua a lavorare duramente sulle sue piattaforme. Nelle scorse ore, ha annunciato una grossa novità per Facebook Gaming. Stiamo parlando di un servizio di cloud gaming che permetterà agli utenti del social di giocare ad una marea di titoli gratuiti senza doverli scaricate. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ebbene sì, giocare ai videogiochi in streaming su cloud è una delle novità più richieste dagli utenti. Il nuovo servizio verrà integrato all’interno della piattaforma Facebook Gaming e sarà presto disponibile su web e su dispositivi Android. Non arriverà, invece, sui dispositivi iOS. Ecco perché.

Facebook Gaming: il cloud gaming è in arrivo

Il noto social ha fatto sapere che, a breve, verrà resa disponibile la prima tranche di videogiochi giocabili in streaming sulla piattaforma:

Asphalt 9: Legends. Mobile Legends: Adventure. PGA TOUR, Golf Shootout. Solitaire: Arthur’s Tale. WWE SuperCard. Dirt Bike Unchained.

Come già accennato, i titoli saranno completamente gratuiti, ma offriranno la possibilità di effettuare acquisti in-app. Su Android, Facebook darà il 30% dei ricavi a Google (il 70% va agli sviluppatori). Su web, invece, sarà lei stessa a trattenere il 30%. Su Apple il servizio non arriverà in quanto, come in molti sanno, risulta in contrasto con la politica dello store.

Il cloud gaming porterà in campo, per la prima volta, il cross-play su Facebook. Inoltre, l’azienda proporrà le pubblicità dei videogiochi in maniera “smart” (con possibilità di giocare ai demo) per creare un’esperienza più immersiva che. Quali saranno gli altri titoli in arrivo sulla piattaforma? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: about.fb.com