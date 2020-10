TIM sottoscrive la collaborazione con VialPay per pagamenti sicuri

TIM è senza dubbio uno degli operatori telefonici più diffusi nel nostro Paese, visto le ottime offerte per linea fissa e mobile che continuamente propone, anche per superare la concorrenza sempre più agguerrita. L’azienda ha recentemente comunicato di aver la soluzione VialPay, sviluppata da Vetrya, per il proprio direct carrier billing. Grazie a tale piattaforma potrà garantire pagamenti digitali sicuri ed efficienti per servizi e contenuti distribuiti su reti mobili e fisse. Scopriamo di più in merito.

TIM e l’accordo con VialPay

VialPay nasce dall’esperienza ed impegno del Gruppo Vetrya S.p.A. nel mercato delle piattaforme digitali, e permette a grandi brand, gestori di servizi di trasporto, ticketing ed appunto operatori telefonici di far pagare i servizi con accredito diretto sulla bolletta telefonica fissa e mobile, in maniera complementare o alternativa ai sistemi dei circuiti di carte di credito o conto corrente bancario.

Tale aspetto è molto importante in un’era dominata dalla digitalizzazione, consentendo così di effettuare pagamenti rapidi, sicuri ed efficienti da tablet, smartphone, pc e quant’altro. Proprio riguardo a ciò è stata svolta una recente analisi di mercato sul settore del Direct Carrier Billing, riportata da Juniper Research, ed essa rivela che passerà da 37 miliardi di dollari nel 2020 a 100 miliardi di dollari entro il 2025, grazie ai servizi digitali acquistati su credito telefonico. Lo studio prevede inoltre un tasso di crescita del 172% e vede i contenuti digitali all’87% della spesa per il carrier billing.

Scelta giusta quindi per TIM di affidarsi a VialPay che, inoltre, è già interconnesso con Vodafone Global, Wind3 e molti altri operatori di telefonia in tutto il mondo.

Foto di TIM