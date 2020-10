Windows 10, con il nuovo aggiornamento arriva l’app Meet Now

Il sistema operativo più diffuso in assoluto su computer e laptop è Windows, il software di Microsoft che da ormai oltre venti anni viene continuamente migliorato e reso più funzionale per gli utenti. L’attuale versione, Windows 10, è stata la più scaricata ed utilizzata in assoluto, merito anche dei periodici aggiornamenti che l’azienda propone. Proprio riguardo a questo aspetto, sta per arrivare a breve una nuova funzionalità, ovvero l’applicazione Meet Now, già presente in una precedente beta di Windows e quindi già testata. Scopriamo in cosa consiste.

Arriva Meet Now su Windows 10

Visto la pandemia di Covid-19, la didattica a distanza e lo smart working sono state notevolmente ampliate e migliorate, e ciò richiede ovviamente l’utilizzo di applicazioni di videochiamata, che permettano di creare anche gruppi numerosi.

Meet Now serve proprio per questo, il tutto in modo estremamente comodo e facile da svolgere. Quando l’utente fa click sull’icona apposita, si apre una finestrella dalla quale è possibile scegliere tra “Crea una riunione” e “Partecipa ad una riunione“, in base alle proprie esigenze. Con il primo si crea una propria riunione e si possono invitare le persone stesse, nel secondo invece si entrerà in una riunione già esistente, tramite link d’accesso o password. L’applicazione si basa su Skype come funzionamento, pertanto dovrà essere installato, ma non sarà necessario creare un account lì, visto che si utilizzerà il proprio di Microsoft. Nel complesso, quindi, Meet Now è una funzionalità molto interessante di questo aggiornamento, che dovrebbe essere disponibile per tutti in tempi brevi.

Foto di 2023583 da Pixabay