Le promozioni Amazon del Black Friday anticipato continuano ad arrivare. Come avrà deciso di sorprenderci oggi il noto sito? Andiamo a scoprire insieme quelli che sono i pezzi tecnologici più interessanti.

Se non volete perdervi neanche un’offerta Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le promozioni più vantaggiose e una miriade di codici sconto esclusivi.

Le offerte che stiamo per elencarvi sono, come al solito, a tempo limitato, di conseguenza, i prezzi e le disponibilità potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: promozioni del giorno

BassPal, auricolari Bluetooth 5.0 senza fili , audio stereo di alta qualità, controlli touch, custodia di ricarica portatile, appaiamento veloce, vestibilità aderente, impermeabili, microfono integrato, compatibili con dispositivi iOS e Android. In promozione lampo a soli 16,54 euro , invece di 22,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, audio stereo di alta qualità, controlli touch, custodia di ricarica portatile, appaiamento veloce, vestibilità aderente, impermeabili, microfono integrato, compatibili con dispositivi iOS e Android. In promozione lampo a soli , invece di 22,99 euro. – FLYLAND Hub USB-C , 3 porte USB 3.0, lettore di schede TF/SD, 1 porta Thunderbolt 3, 1 porta USB-C. Trasferimento super veloce, ricarica rapida, design in lega di alluminio, adatto al trasporto. In promozione nella colorazione grigia a soli 15,19 euro , invece di 19,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, 3 porte USB 3.0, lettore di schede TF/SD, 1 porta Thunderbolt 3, 1 porta USB-C. Trasferimento super veloce, ricarica rapida, design in lega di alluminio, adatto al trasporto. In promozione nella colorazione grigia a soli , invece di 19,99 euro. – ELEGIANT, smartwatch con funzione di activity tracker , Bluetooth 5.0, impermeabile con certificazione IP68, schermo da 1.3 pollici, 24 differenti modalità sport, compatibilità con dispositivi iOS e Android. In offerta a soli 23,99 euro , invece di 34,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, Bluetooth 5.0, impermeabile con certificazione IP68, schermo da 1.3 pollici, 24 differenti modalità sport, compatibilità con dispositivi iOS e Android. In offerta a soli , invece di 34,99 euro. – VANKYO, proiettore 5000 Lumen con display da 236 pollici, Hi-Fi speaker, supporta risoluzione 1080p, borsa per il trasporto inclusa nella confezione, ampia compatibilità, garanzia di 3 anni. In promozione a soli 63,99 euro, invece di 79,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.com