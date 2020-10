Secondo un nuovo studio è possibile identificare pazienti Covid-19 con lesioni cardiache ad alto rischio di morte, soprattutto in giovani adulti. I medici hanno esaminato 305 pazienti ricoverati con livelli elevati di troponina, una proteina rilasciata quando il cuore è ferito. L’aumento del rischio di morte è stato riscontrato solo quando sono stati osservati cambiamenti nelle dimensioni, nella forma, nella struttura e nella funzione del cuore.

I tassi di morte erano del 5,2% nei pazienti senza troponina nel sangue, del 18,6% quando la troponina era alta ma il cuore sembrava normale e del 31,7% in quelli con troponina alta più il rimodellamento del cuore. Quando sono stati considerati altri fattori di rischio, la troponina alta era legata alla morte solo nei pazienti che avevano anche rimodellamento cardiaco.

Covid-19, principale morte dei giovani adulti

I pazienti con questi sintomi e livelli elevati dovrebbero sottoporsi a ulteriori indagini e esami specifici per avere un quadro clinico chiaro e ben definito. Oltre a questo studio sulle lesioni cardiache un ulteriore studio si è focalizzato sulla morte dei giovani adulti a causa del virus Covid-19. Utilizzando i dati dei CDC, hanno analizzato i decessi per qualsiasi causa insieme ai decessi per overdose di droga durante lo stesso periodo nel 2018.

In tre delle 10 regioni del paese i decessi hanno superato i decessi non intenzionali per overdose di oppiacei nel 2018 durante almeno un mese della pandemia. Non è chiaro quali stati siano responsabili del maggior numero di morti in ciascuna regione, ma i dati non inclusi nel documento suggeriscono che a New York, New Jersey e Louisiana più persone di età compresa tra i 20 e i 39 anni stavano morendo di Covid-19 di quanto gli oppioidi di solito uccidano nello stesso lasso di tempo.

Inoltre l’uso non necessario di antibiotici, che può portare a batteri nocivi che sviluppano resistenza ai farmaci salvavita, è aumentato durante la pandemia di Covid-19. I dati di 84 grandi strutture mostrano che l’uso di antibiotici in quegli ospedali è aumentato durante il picco iniziale di Covid-19, invertendo una tendenza al ribasso di quattro anni. Sebbene l’uso di antibiotici non fosse direttamente collegato al numero di pazienti Covid-19 trattati in ciascuna struttura.

