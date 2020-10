Covid-19, trovati in una ricerca alcuni nuovi geni correlati

Nel mentre la pandemia di Covid-19 continua a preoccupare sempre più, con numeri di contagio ogni giorno più elevati, i ricercatori della Yale University e del Broad Institute of MIT hanno trovato in laboratorio dozzine di geni che consentono ai virus di replicarsi nelle cellule, ma anche quelli che sembrano sbattere la porta sul virus e quindi bloccarli. Il ruolo pro-virale e antivirale di questi geni può essere fondamentale per trovare trattamenti efficaci contro il Covid-19. I risultati dei ricercatori sono stati riportati sulla rivista Cell.

I geni pro e contro il Covid-19

Finora gli scienziati sanno che il virus entra ed attacca le cellule, riuscendo a replicarsi e quindi a sviluppare un’infezione di diverse gravità, ma non sanno perché alcuni sono più suscettibili ed altri no. Comprendere la genetica alla base di ciò delle cellule ospiti alle infezioni può aiutare a spiegare perché alcune persone esposte al virus sperimentano pochi o nessun sintomo e altre si ammalano gravemente o muoiono.

Per lo studio, i ricercatori hanno eseguito uno screening dell’intero genoma di una linea di cellule di scimmia, che hanno maggiori probabilità di morire dopo l’esposizione a SARS-CoV-2 rispetto alle linee cellulari umane comunemente utilizzate. Gli schermi per la prima volta hanno permesso ai ricercatori di monitorare simultaneamente le interazioni di virus e cellule. Gli schermi hanno confermato i risultati precedenti che il gene ACE-2, che codifica per un recettore sulla superficie cellulare, promuove l’infezione da SARS-CoV-2.

“È molto importante comprendere un’ampia variazione delle risposte al coronavirus, ad esempio perché l’età avanzata rende molto più probabile la morte delle persone”, ha detto Craig Wilen di Yale, autore dell’articolo. “Abbiamo identificato geni provirali e antivirali che possono aiutarci a prevedere chi è probabile che si ammali gravemente e che tipo di farmaci sarebbe utile o dannoso nel trattamento dei pazienti”.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay