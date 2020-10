Tinder, arriva la nuova funzionalità che permette di fare videochiamate

Le applicazioni di dating sono della piattaforme che tramite appositi meccanismi permette di ricercare persone nelle vicinanze o anche a distanza da conoscere, per creare un rapporto d’amicizia o anche di più. Tinder è in assoluto quella più utilizzata e scaricata al mondo, con centinaia di milioni di persone che la utilizzano per fare nuove conoscenze e trovare la propria anima gemella. Merito di ciò è dell’ottima funzionalità della piattaforma, con i cosiddetti match per trovare persone interessate a vicenda, e i continui aggiornamenti con nuove funzionalità, come la possibilità di fare videochiamate. Scopriamo di più in merito.

Tinder e la possibilità di fare Video chat

Il periodo di Covid-19 e le restrizioni imposte hanno portato ad un aumento di persone che ha deciso di utilizzare Tinder per conoscere nuove persone, da incontrare poi a fine pandemia. Proprio per questo l’azienda ha deciso di apportare altri miglioramenti. Nei mesi scorsi Tinder ha lanciato Noonlight, un servizio di sicurezza personale che collega gli utenti ai servizi di emergenza, e Photo Verification, che consente di verificare l’autenticità delle foto dei membri di Tinder ed aumentare quindi a fiducia nei profili dei membri, evitando profili falsi e truffe varie, che purtroppo sono largamente presenti in queste piattaforme.

Ora, con l’ultimo aggiornamento, arriva la possibilità di fare anche le videochiamate con il proprio match. Basterà schiacciare sull’apposito pulsante ed aspettare che la controparte risponda. Ovviamente bisognerà rispettare determinate norme ed avere comportamenti consoni, o si rischia il ban definitivo da Tinder. Si può decidere quando si vuole di chiudere la videochiamata.

Foto di Tinder