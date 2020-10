YouTube ha finalmente deciso di rilasciare un aggiornamento consistente della sua app per dispositivi iOS e Android. Arrivano in campo una serie di funzioni che rendono l’esperienza utente decisamente più piacevole e interessante. Andiamo a scoprire insieme di che si tratta.

La nota piattaforma di streaming musicale è ora più intuitiva che mai grazie ad una serie di feature mirate e varie migliorie estetiche. Introdotta la possibilità di aggiungere i capitoli all’interno dei video, aggiunte nuove gesture e modificata la posizione di alcuni comandi essenziali. Scopriamo tutto non dettaglio.

YouTube: ecco le novità dell’ultimo aggiornamento iOS e Android

YouTube sta cercando a tutti i costi di rendere la sua piattaforma più funzionale possibile. Da ora in poi, tutti i video potranno avere dei capitoli. In questo modo, gli utenti potranno saltare, con un semplice tap, alla parte del video che più gli interessa. Cliccare su uno qualsiasi dei titoli farà aprire l’intero elenco dei capitoli del video e permetterà di vederne un’anteprima per una selezione ancora più accurata. Altra novità importante riguarda lo spostamento del tasto relativo all’attivazione dell’autoplay e quello relativo all’attivazione dei sottotitoli. Entrambi, ora, sono in una posizione più visibile per essere raggiunti in maniera veloce.

Ultima novità, ma non meno importante, l’introduzione di una serie di gesture. Oltre a quelle già presenti nelle versioni precedenti, ora sarà possibile passare alla modalità schermo intero semplicemente scorrendo verso l’alto del video. Cosa opposta, invece, per uscirne.

Come già detto, l’aggiornamento è stato rilasciato, nelle scorse ore, per tutti i dispositivi iOS e Android. Vi consigliammo di scaricarlo il prima possibile per provare con mano tutte le novità. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: YouTube.com