Vitamine, assumerle in grande quantità riduce le malattie respiratorie

Le vitamine sono micronutrienti molto importanti per il nostro organismo, per svolgere le principali funzioni biologiche e rendere il sistema immunitario più forte. Il segretario alla sanità del Regno Unito Matt Hancock ha ordinato una revisione dell’effetto della vitamina D sulle malattie respiratorie, dopo aver affermato in precedenza che sembrava non avere alcun effetto. L’ultimo studio, infatti, ha coinvolto 6.115 adulti, che soffrivano di malattie respiratorie.

Le malattie respiratorie di solito includevano tosse grassa, così come condizioni a lungo termine come l’asma e le malattie polmonari. Complessivamente, ci sono stati 33 casi di disturbi respiratori ei ricercatori hanno scoperto che la vitamina A ed E sia dalla dieta che dagli integratori era associata a una minore probabilità che venissero segnalati.

L’aiuto delle vitamine contro le malattie respiratorie

La vitamina A si trova facilmente alimenti come latte intero, formaggio, carote e verdure a foglia scura. La vitamina E si trova in noci, semi e oli vegetali. Da non dimenticare l’importanza della vitamina C, la principale nel rafforzare le difese dell’organismo, e si trova in grandi quantità nella frutta, soprattutto in arance e mandarini. Nel frattempo, l’assunzione di vitamina D dagli integratori era anche associata a un minor numero di disturbi respiratori, lo studio ha rilevato. È presente anche in alcuni alimenti come salmone, sgombro, aringhe e sarde, carne rossa e uova.

Shane McAuliffe, della NNEdPro Nutrition and Covid-19 Taskforce, che include esperti dell’Università di Cambridge, ha dichiarato: “Pur riconoscendo i limiti di questi dati, si aggiunge ulteriormente a un crescente corpo di interesse e di prove per il ruolo della vitamina D ed in generale delle vitamine sulla salute respiratoria.”

Foto di silviarita da Pixabay