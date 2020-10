Oramai sono passate un paio di settimane dalla presentazione dei nuovi iPhone 12. Tra tutte le novità proposte quest’anno, quella che sicuramente ha fatto parlare di più è la tecnologia di ricarica MagSafe. Ebbene sì, Apple non solo ha deciso di riportare in campo la famosa tecnologia, ma ha voluto adattarla in modo da ricaricare i melafonini in modo innovativo. Sarà questo il futuro degli iPhone?

Il nuovo sistema di ricarica MagSafe divide letteralmente a metà gli utenti. C’è, infatti, chi lo adora e chi, invece, non può sopportarlo. Tralasciando le preferenze personali, ciò che è certo è che ci dice molto di quello che potrebbe essere il futuro degli iPhone. Ecco perché.

Apple: i prossimi iPhone si ricaricheranno solo tramite MagSafe?

Gli analisti sostengono che Apple lancerà, forse già l’anno prossimo, un melafonino completamente senza porte. Classica tecnica di Cupertino, proporre qualcosa di radicale, ma allo stesso tempo molto innovativo. Il fatto che la tecnologia MagSafe sia spuntata proprio ora, fa pensare che l’azienda sia quasi pronta per il grande passo. La tecnologia MagSafe potrebbe diventare, in futuro, l’unico sistema di ricarica dei melafonini. Gli utenti sono pronti?

Apple è nota per aver portato in campo delle vere e proprie rivoluzioni tecnologiche. Se la casa decidesse di proporre un iPhone completamente portless, ci troveremmo di fronte ad una situazione molto simile a quella che si verificò con iPhone 7 dopo la rimozione del jack audio da 3.5 mm, ma amplificata. La tecnologia MagSafe, pur essendo molto innovativa, potrebbe non essere la scelta giusta per tutti per vari motivi di comodità (ricarica non veloce, non-universalità con l’ecosistema Apple e non, ecc). Molti, ad esempio, preferirebbero semplicemente che Apple mettesse via la porta lightning per passare ad una USB-C, come ha fatto già sui computer e alcuni iPad, per una maggiore versatilità.

L’idea che Apple decida di proporre la tecnologia MagSafe come unico sistema di ricarica per i nuovi iPhone è frutto di una mera supposizione. Non ci sono ancora prove dell’indirizzamento dell’azienda in quel senso. Ciò che pare abbastanza certo, però, è che questa ci sta pensando. Come andrà a finire? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com