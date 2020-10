Apple ha finalmente deciso di effettuare un’upgrade al taglio di memoria base per gli iPhone di fascia alta. A partire da quest’anno, infatti, gli iPhone (12 Pro e 12 Pro Max) non partono più da un taglio da 64 GB, ma da 128 GB. É rimasto invariato, invece, il taglio di memoria più generoso (512 GB). Quest’ultimo, stando a quanto emerso nelle scorse ore, subirà un succoso upgrade l’anno prossimo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Nonostante quello da 512 GB sia un taglio di memoria davvero spropositato per la stragrande maggioranza degli utenti. Ci sono alcuni a cui ancora non basta. E’ proprio a ragione di ciò che Apple ha intenzione di effettuare un’upgrade. A partire dal prossimo anno, il colosso di Cupertino potrebbe portare in campo i melafonini con memoria interna da 1 TB. Quanto costeranno?

Apple: gli iPhone 13 Pro con memoria fino ad 1 TB

Saranno felici tutti i professionisti che necessitano di un’enorme quantità di spazio. Stando a quanto dichiarato dal noto leaker Jon Prosser, Apple si starebbe preparando alla produzione di nuovi iPhone con memoria interna da 1 TB. A meno che l’azienda non voglia introdurre in un secondo momento un nuovo taglio di memoria per gli attuali iPhone 12 Pro (molto improbabile), il leak si riferisce ai futuri iPhone 13. Ovviamente, ad essere dotati dell’opzione 1 TB, saranno solamente le varianti Pro.

Gli iPhone 12 Pro con memoria interna da 512 GB superano ampiamente i 1500,00 euro. Ciò che si chiedono in tanti è: “quanto costerà la variante da 1 TB?” Ebbene sì, si stima che si raggiungerà il prezzo più alto mai visto per un iPhone, poco meno di 2000,00 euro. Record di prezzo a parte, sono davvero poche le persone che necessitano di 1 TB di spazio su uno smartphone. Non c’è dubbio sul fatto che si tratterà di un prodotto estremamente di nicchia. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.it