Quanti pianeti esistono nello spazio che possono essere abitati?

L’uomo e soprattutto scienziati e astronomi sono continuamente spinti dalla curiosità se esistono pianeti abitabili oltre al nostro e quindi anche forme di vita aliena. A conferma di ciò, una nuova ricerca che utilizza i dati del telescopio spaziale Kepler stima che nella nostra galassia potrebbero esserci fino a 300 milioni di pianeti potenzialmente abitabili. I risultati saranno pubblicati su The Astronomical Journal e la ricerca è stata una collaborazione di scienziati della NASA, del SETI Institute e di altre organizzazioni mondiali.

I pianeti abitabili nello spazio

L’equazione di Drake è un argomento probabilistico che descrive in dettaglio i fattori da considerare quando si stima il numero potenziale di civiltà tecnologicamente avanzate nella galassia che potrebbero essere rilevate. Essa è anche spesso considerata una tabella di marcia per l’astrobiologia e guida gran parte della ricerca presso l’Istituto SETI. Per sviluppare una stima ragionevole, i ricercatori hanno esaminato esopianeti di dimensioni simili alla Terra e quindi molto probabilmente pianeti rocciosi. Hanno anche esaminato le cosiddette stelle simili al Sole, della stessa età del nostro Sole e della stessa temperatura. Un’altra considerazione per l’abitabilità è se il pianeta potrebbe avere le condizioni necessarie per sostenere l’acqua liquida.

“Sapere quanto sono comuni i diversi tipi di pianeti è estremamente prezioso per la progettazione delle prossime missioni di ricerca di esopianeti”, ha detto la coautrice dello studio Michelle Kunimoto. “I sondaggi mirati a piccoli pianeti potenzialmente abitabili attorno a stelle simili al Sole dipenderanno da risultati come questi per massimizzare le loro possibilità di successo”.

